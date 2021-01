I veckan som gick ökade regeringen möjligheten att korttidspermittera personal genom att höja gränsen från 60 till 80 procent av arbetstiden under januari till mars. Därmed kommer en anställd som jobbar bara 20 procent att få 88 procent av den ordinarie lönen, medan staten betalar 75 procent av kostnaderna för arbetstidsminskningen.

Det har dock inte skett helt friktionsfritt. Tillväxtverket, som administrerar stöden, har haft svårt att hänga med. Enligt reglerna ska företag som beviljats stöd göra en avstämning efter tre månader. Granskningarna av dessa kan ta uppemot fem månader. Under den tiden betalas inga nya pengar ut. I december vände arbetsgivarorganisationen Almega sig till regeringen med begäran om att Tillväxtverket ska åläggas att klara granskningarna inom en månad. Även Företagarna har varslat om orimligt långa handläggningstider och kompetensbrister på myndigheten. Organisationen kräver nu också full kostnadstäckning för de fasta kostnader som nedstängningsdrabbade företagare inte kan bli kvitt.

Under torsdagen presenterade Arbetsförmedlingen ny statistik. Antalet arbetslösa - 456 453 personer - var under 2020 det högsta på 23 år. 175 000 personer är långtidsarbetslösa. Ytterligare 112 000 personer är i riskzonen och har varit arbetslösa i mellan sex och tolv månader. Andelen arbetslösa väntas under 2021 uppgå till 9 procent.