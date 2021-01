Detta är en opinionstext av en fristående kolumnist. Åsikterna är skribentens egna.

Tävling är ett honnörsord i svensk förvaltningspolitik. Särskilt tydligt är det i staten. Många vill sola sig i glansen av dem som är bäst i klassen. Kommuner, regioner, högskolor och sjukhus lär sig därför att jämföra sig med varandra i rankningar och utlysningar av allt från riktade statsbidrag till forskningsanslag. De bästa belönas, de sämsta får skämmas.

Detta i en tid när alla som arbetar på offentligt uppdrag snarare behöver samarbeta.

Ett exempel är regeringens strategi ”nationell högspecialiserad vård” som Socialstyrelsen håller i. Den innebär att sjukhus får tävla om ansvaret för avancerade ingrepp som sedan koncentreras till ett fåtal sjukhus. Strategin grundar sig i idén att fler genomförda ingrepp leder till högre kvalitet. Men Sveriges strategi för högspecialiserad vård haltar. Vårdkvalitet drivs nämligen av så mycket mer än erfarenhet.

Den stora sjukhusstriden pekade på allvarliga fel i utredningens beräkningar. Många har också varnat för att värdefulla vårdkedjor och vårdmiljöer slås sönder. Redan 2015 mötte den utredning (SOU 2015:98) som låg till grund för regeringens strategi häftig kritik. SVT:s reportage pekade på allvarliga fel i utredningens beräkningar. Många har också varnat för att värdefulla vårdkedjor och vårdmiljöer slås sönder.

Nu har en ny studie publicerats av en forskargrupp ledd av Anders Bjartell, professor i urologi vid Lunds universitet ( se urologitidskriften BJU ). Den reser nya frågetecken kring regeringens strategi. Enligt studien är lång erfarenhet ingen garanti för goda resultat vid operation av prostatacancer. Över 3 400 prostataoperationer studerades. 11 procent av fallen med urinläckage och 42 procent av fallen med impotens kunde förklaras av kirurgens (brist på) erfarenhet. Resterande 89 respektive 58 procent berodde på andra faktorer.

Resultaten resonerar väl med en doktorsavhandling av läkaren Kristine Hagelsteen vid Lunds universitet från 2018. Den visar hur olika kirurgers personliga lämplighet för yrket varierar och hur det kan visa sig redan tidigt under läkarutbildningen. Särskilt visar den hur goda medicinska resultat inte enbart beror på kirurgens tekniska kunnande, utan även på sociala kompetenser.

Det är helt enkelt inte så lätt att förutspå var eller hur goda resultat uppnås. Ändå är det just denna gissningsövning som nu pågår, nu när arbetet med att koncentrera den högspecialiserade vården fortsätter. Detta under former som dessutom premierar tävling mellan sjukhus och regioner och trots högljudda varningar från professionerna själva.

För god vård behövs snarare sammansvetsade vårdteam, aktiv forskning, goda samarbeten mellan sjukhus och läkargrupper, sammanhållna vårdkedjor med starkt stöd i varje led samt en kultur av kollegialt lärande. Men detta är verktyg bortom regeringens verktygslåda och kräver andra strategier.