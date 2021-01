EU-pengar till mer digitalt i vården

Modernare databehandling i vården kan bli ett av de områden som stöttas via EU:s gigantiska coronastöd. Sverige och övriga länder ska lämna in sina planer under våren.

Huvuddelen av stödet finns inom det som på EU-språk döpts till RRF – faciliten för återhämtning och motståndskraft. Paketet arbetades fram under processen med EU:s nya långtidsbudget under 2020 och väntas bli formellt godkänt av medlemsländerna och EU-parlamentet i februari.