Förskolepersonal hårt drabbade av covid-19

Många förskolepedagoger har blivit sjuka i covid-19 under pandemin. Under hösten har de varit nästan lika drabbade som gymnasielärare, visar siffror från Folkhälsomyndigheten som TV4 Nyheterna har tagit del av.

Relativt sett har förskolepedagoger haft fler bekräftade fall än taxiförare och städare. Under perioden 1 september till 30 november hade förskolepedagoger 23,9 bekräftade fall per 1 000 yrkesverksamma. Under samma period hade taxiförare19,2 bekräftade fall medan städare hade 13,5 fall.

Gymnasielärare hade haft 24,2 bekräftade fall per 1 000 yrkesverksamma, visar statistiken.

Helena Svaleryd, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, har studerat covid-19 hos olika yrkesgrupper. Hon säger till TV4 Nyheterna att en större smitta mellan personalen kan vara en förklaring till att förskolepedagoger nästan hamnat lika högt som gymnasielärare.

– Det kan ju också vara så att det är lättare att skydda sig från smittan om man har äldre elever än om man har yngre. Det är väldigt olika typer av verksamhet, säger hon.