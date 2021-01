Svensken i karantänfilm med Anne Hathaway

Svenske skådespelaren Andreas Grant hade aldrig haft en filmroll utanför Sveriges gränser. När pandemin slog till fick han plötsligt spela mot storheter som Anne Hathaway och Ben Stiller – via Zoom.

Filmen ”Locked down” handlar om ett par (Anne Hathaway och Chiwetel Eijofor) som gör slut, men måste stå ut med varandra när Londonborna tvingas in i karantän på grund av coronapandemin. Andreas Grant spelar svenske Oscar Karlsson, som är chef över Anne Hathaways rollfigur på ett internationellt företag.

– Mina scener spelades in via Zoom. Den enda som kom hem till mig var en ljudkille som tog upp ljudet från min lägenhet. Alla stora namn, förutom de två huvudrollsinnehavarna, är med via länk i filmen, säger han.

Bland övriga roller som också spelats in via länk syns Ben Stiller, Ben Kingsley, danske Claes Bang och Mindy Kaling. Filmen har haft premiär på HBO Max i USA och Europapremiären planeras till början av mars. Andreas Grant hade letat efter en brittisk agent och fick napp precis innan coronapandemin kopplade sitt grepp om Storbritannien.

– Jag hade bokat in lite möten och skulle över dit, men då började svenska flygbolag ställa in sina resor. En agent ville signa mig utan att ha träffat mig och det var så jag senare fick rollen. Filmbolaget hade sett min auditionvideo, men jag vet inte varför de fastnade för just mig, säger han.

Han berättar att han var medveten om att Oscarsvinnaren Anne Hathaway skulle spela huvudrollen, men att han inte visste så mycket mer, eftersom skådespelarna inte träffade varandra under inspelningen.

– Precis innan jag skulle filma min första scen så säger ljudkillen ”Du vet att Ben Stiller ska spela mot dig nu?”. Det var mycket att ta in när man precis skulle göra sin internationella debut. Men Ben var väldigt behjälplig, han började improvisera i rollen för att göra situationen mer avslappnad. Tyvärr kom inget av det med i filmen.

Josephine Bornebuschs ”Orca” hade nyligen premiär, en svensk film inspelad under liknande förutsättningar som ”Locked down”. Andreas Grant säger att regissören Doug Liman (”Edge of tomorrow”, ”Bourne identity”) verkade en smula stressad av att hinna få klart filmen medan pandemin fortfarande var ett faktum.

– Vi pratade om det, han ville att pandemin skulle kännas relevant fortfarande. De skrev manus, filmade och gjorde den färdig på tio månader. Och av de reaktioner jag har snappat upp så verkar folk känna igen sig, speciellt i Storbritannien där de verkligen har suttit isolerade i sina hem. Filmen skildrar hur man börjar dricka, bråka med sin partner och jag tror många runtom i världen kan relatera, säger han.

Fakta "Locked down" Manusförfattaren Steven Knight ("The girl in the spider's web", "Dirty pretty things") skrev manuset efter att ha blivit utmanad av regissören Doug Liman att göra det på så kort tid som möjligt, helst före september 2020. Han lyckades och filmen spelades in under 18 dagar. "Locked down" handlar om Paxton och Linda, ett gift par som bor i London. Paxton jobbar som chaufför åt budfirmor efter att ha gripits för misshandel tio år tidigare. något som gör att han inte är attraktiv på arbetsmarknaden. Linda jobbar på ett modeföretag och får i uppdrag att inventera lyxvaruhuset Harrods. De får reda på att en diamant, värd tre miljoner pund, finns i ett kassavalv och börjar göra upp en plan för att stjäla den. Sista delen i "Locked down" filmades inne på det nästan tomma varuhuset. Även svenska Eva Röse har en liten roll i filmen.