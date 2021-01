Fasths storspel räddade Växjö

En poängkung och en en målvaktsveteran i storform. Det räckte för att Växjö skulle vinna toppmötet borta med Luleå, 2–0. – Vi gör det fantastiskt bra, säger Växjös Viktor Fasth, som stod för 37 räddningar, till C More efter segern.

Båda lagen kom till torsdagens möte i Norrbotten med fyra segrar på de fem senaste matcherna i SHL-ishockeyn. Att det var två formstarka lag ute på isen syntes. Lagen bytte målchanser med varandra, men tack vare bra målvaktsspel och lite tur (Växjös Fredrik Karlström prickade stolpen bland annat) var det mållöst efter de två första perioderna.

Knappt åtta minuter in i den tredje perioden bröts till slut målnollan. Och det var gästernas poängkung Emil Pettersson som visade vägen. Han följde upp en retur och petade in 1–0 bakom Jesper Wallstedt i Luleåkassen. Hemmalaget tryckte sedan på för ett kvitteringsmål. Chansen kom tre minuter från slutet då Richard Gynge visades ut för tripping. Luleå plockade ut målvakten och satsade allt i spel sex mot fyra. En möjlighet Växjö utnyttjade då Erik Josefsson petade in slutresultatet 2–0 i öppen bur.

38-årige Viktor Fasth höll därmed sin femte nolla för säsongen och var av förklarliga skäl nöjd efteråt.

– Vi följer vår taktik till punkt och pricka. De har mycket puck men vi håller dem borta, säger han till C More.

I Luleå, som åkte på andra raka förlusten, var tongångarna annorlunda.

– I slutändan är det inte godkänt när vi inte lyckas peta in en puck på 34 skott eller vad det är, säger Luleåbacken Erik Gustafsson till C More.

Då Frölunda föll hemma mot Leksand, 4–5, går Växjö nu upp på andra plats i tabellen. Luleå är kvar på fjärdeplatsen.

Brynäs besegrade Oskarshamn med 3–1. Två mål inom loppet av 45 sekunder i inledningen av matchen visade sig bli avgörande för att Gävlelaget skulle ta hand om samtliga poäng. Segern gör att Brynäs, som dessutom har spelat betydligt färre matcher än flera av bottenkonkurrenterna, tar över den tionde och sista slutspelsplatsen från just Oskarshamn.