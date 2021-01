Minnesord om Lars-Göran Engström

Förre hovrättspresidenten Lars-Göran Engström, Lund, har efter en tids sjukdom avlidit i december 2020. Han blev 78 år. Han efterlämnar som närmaste anhöriga dottern Karin och sonen Henrik med familjer.

Efter studentexamen vid Katedralskolan i Lund, jur. kand.-examen vid Lunds universitet och amanuenstjänstgöring där satt Lars-Göran Engström ting vid Rådhusrätten i Malmö. Han inledde sedan en lång och lysande karriär inom domstolsväsendet genom att i juli 1970 börja som fiskalsaspirant i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Denna domstol förblev han sedan trogen hela sitt yrkesverksamma liv.

Redan kort tid efter det att han börjat på domarbanan upptäckte den dåvarande presidenten, Björn Kjellin, Lars-Görans stora begåvning och tog honom i anspråk som först så kallad remissfiskal i hovrätten och sedan som sekreterare i Sexualbrottsutredningen och senare även i Familjelagssakkunniga, den utredning som bland annat utarbetade förslag till Äktenskapsbalken. I detta sitt arbete på Departementens utredningsavdelning i Malmö blev Lars-Göran kvar under 14 år.

Under den tiden blev han utnämnd till hovrättsassessor 1978 och till hovrättsråd 1985. Sedan Lars-Göran lämnat lagstiftningsarbetet och återgått till dömande verksamhet blev han 1988 vice ordförande på avdelning och 1991 hovrättslagman. Han utnämndes till president i hovrätten från och med den 1 april 2001. Han kvarstod i den tjänsten fram till sin pensionering 2009.

Lars-Göran satte under sina år som chef för hovrätten starka avtryck och försvarade väl sin plats bland alla de framstående personer som föregått honom som president i hovrätten under de 200 år som den funnits till. Under hans presidentperiod genomfördes en lång rad genomgripande förändringar som medförde att hovrätten utvecklades till en modern och bra arbetsplats.

Lars-Göran tog också initiativet till och lade ned mycket arbete och energi på att genomföra flyttningen av hovrätten från dess gamla lokaler på Malmöhusvägen och Västergatan till det nya och spektakulära hus som sedan 2009 rymmer hovrätten.

En viktig insats som Lars-Göran gjorde var att han månade om och på olika sätt bidrog till att hovrätten kunde rekrytera och utbilda ett stort antal mycket skickliga fiskaler och assessorer som fått stor attraktionskraft både inom och utanför domstolsväsendet.

Som jurist var Lars-Göran mycket skicklig och utrustad med en fin och skarp penna. Hans dömande präglades av stor skarpsinnighet och ett fritt och kreativt tänkande samtidigt som det visade på stor förståelse för de personer som uppträdde inför rätten.

Lars-Göran hade parallellt med arbetet i hovrätten uppdrag som expert i flera utredningar inom Justitie- och Socialdepartementen. Han var också ledamot av styrelsen för Juridiska fakulteten vid Lunds Universitet samt tjänstgjorde under flera år som lagfaren ledamot i universitetets disciplinnämnd.

Lars-Göran var född i Simrishamn och hade sina rötter i sjökaptenssläkter på Österlen. Lars-Göran uppskattade mycket Österlen och dess skönhet och vistades så ofta som han kunde i familjens hus i Skillinge.

Lars-Göran Engström är saknad av nuvarande och tidigare hovrättsanställda i olika befattningar. Vi minns honom med värme.

Lars Göran Abelson

f d hovrättslagman

Bengt Sagnert

f d hovrättslagman

Lennart Svensäter

hovrättspresident