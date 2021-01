Norén bra med i årsdebuten

Alex Norén har inlett golfåret på ypperligt sätt.

I sin första tävlingsrunda under 2021 gick svensken runt på 67 slag, fem under par, och ligger delad sexa i PGA-tävlingen i La Quinta, Kalifornien.

Norén lyckades hålla sig bogeyfri ända fram till det 17:e hålet, där det blev fyra i på korthålet.

Han hade under sina 18 hål sällskap med bland andra landsmannen Henrik Norlander, som gick runt på ett slag under par. Norlander missade kvalgränsen i Hawaii förra veckan och lär behöva sätta fler birdieputtar under andra rundan för att klara gränsen nu.

De två svenskarna spelar även ihop under fredagen och får då försöka jaga ikapp amerikanen Brandon Hagy, som med sina 64 slag leder tävlingen efter första dagen. Svenskarna spelar ut klockan 18.20, svensk tid.