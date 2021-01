Trump bröt traditionen – men nu flyttar hundar åter in i Vita huset

De flesta amerikanska presidenter har haft hund under sin tid i Vita huset, enligt det amerikanska kennelförbundet. Men inte Donald Trump. Nu flyttar Biden-schäfrarna Champ och Major in. Följ med på en tur genom Vita husets fyrfota historia.

Theodore Roosevelt hade en sankt bernhardshund vid namn Rollo, Franklin D Roosevelt en skotsk terrier som hette Fala, skriver BBC

På senare år har George W Bush varit husse åt Spot, en engelsk springer spaniel, plus två skotska terrier – Barney och Ms Beazley. Även Barack Obama hade hundar, Bo och Sunny som var portugisiska vattenhundar.

Den förre presidenten Donald Trump hade inte någon hund under sin period i Vita huset, vilket uppges vara första gången på ett århundrade som någon vovve inte haft hemadress 1600 Pennsylvania Avenue. Ett faktum som Joe Biden inte har varit sen att utnyttja under valrörelsen: ”Dags att släppa in hundar i Vita huset igen”, löd en av hans valslogans.

Trump förklarade varför under ett valmöte i Texas 2019:

– Jag hade inte haft något emot att ha en hund, men om jag ska vara ärlig så har jag inte tid. Hur hade det sett ut om jag gick ut med hunden på Vita husets gräsmatta? sa Trump enligt The Guardian

Den nye presidenten Joe Biden är ägare till två schäfrar, Champ och Major. Champ kom till Familjen Biden som valp år 2008. Major däremot adopterades 2018 från ett hundhem i Delaware, han blir därmed den första adopterade hunden att flytta in i Vita huset.

Katter då? Jodå, även om ”förste kisse” sällan fått samma mediala uppmärksamhet som vovvarna så är det flera presidenter som också hållit sig med katt, bland andra John F Kennedy, Bill Clinton, Jimmy Carter, Ronald Reagan och George W Bush.

Fler presidenter med sina fyrfota vänner: