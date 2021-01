Woolfs litterära omdömen säljs för 255 000

En bok där den brittiska författaren Virginia Woolf rankar andra författare har sålts för över 255 000 kronor, på auktionen Dominic Winter Auctioneers i Gloucestershire, skriver BBC

”Really and Truly: A Book of Literary Confessions” innehåller 39 frågor, om till exempel vem som är den bästa prosaförfattaren och Englands sämsta pjäsförfattare. Virginia Woolf utser Jane Austen till ”den bästa bortgångna engelska författaren” och Coleridge till den ”bästa bortgångna litterära kritikern”. Anteckningarna visar att hon håller TS Eliot som den ”bäste levande författaren”.

Andra som medverkar är till exempel Margaret Kennedy, och det var hennes sonson William Macksey som upptäckte boken.

– Det är kritiken som, oundvikligen, är mest underhållande. DH Lawrence och James Joyce pekas båda ut som de mest överskattade författarna, säger han.