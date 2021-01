Två nya anmälningar om vandaliserade träd

Ytterligare anmälningar har kommit in till polisen om skadade träd i Malmö. På söndagen upptäckte boende i området kring Mobilia och Västra Kattarp totalt sex träd som fått barken avskalad.

Båda anmälningarna kom in vid lunchtid. Fyra träd har skadats på Per Albin Hanssons väg och två träd har skadats på Popellstigen i Västra Kattarp. Att repapera eller byta ut de fyra träden på Per Albin Hanssons väg kommer att kosta cirka 120 000 kronor, enligt polisen.

– Båda fallen rubriceras som skadegörelse, säger Evelina Olsson, presstalesperson vid polisens ledningscentral.

Hittills har över 200 träd skadats i Malmö sedan i höstas. Polisen har ingen misstänkt och har tidigare vädjat om tips från allmänheten.