The Stranglers tar farväl av Sverige

Det legendariska brittiska punkbandet The Stranglers kommer till Sverige i höst för tre spelningar.

Den 4 november spelar de på Trädgårn i Göteborg, 5 november på Slaktkyrkan i Stockholm och 6 november på Plan B i Malmö.

Konserterna är en del av bandets avskedsturné som de gör för att hedra keyboardisten Dave Greenfield, som gick bort i covid-19 i våras vid 71 års ålder.

The Stranglers och Sverige har en något komplicerad relation. Svenske Hans Wärmling var med och startade gruppen 1974, men när bandet senare på 1970-talet skulle spela i Klippan slog raggare sönder deras utrustning. De släppte därefter den inte särskilt smickrande låten ”Sweden (All quiet on the eastern front)”.