Fjärde raka förlusten för Eos: ”Orkade inte”

Eos förlustsvit utökades till fyra raka matcher borta mot Norrköping. Efter en någorlunda jämn första halvlek drog Norrköping ifrån i andra och vann med 89-67 (13-7, 21-19, 27-15, 28-26).

– Vår första halvlek var ok. Vi låg under med åtta poäng i paus och kände att vi var med i matchen. Men i andra halvlek orkade vi inte. Vi gav inte upp utan kämpade in i det sista, men det räckte inte, sa Eos coach Jan Hricko.

Eos hade i tur och ordning förlorat mot Mark, Luleå och Högsbo. Mot Norrköping hamnade man återigen i underläge. Hemmalaget tog ledningen tidigt och i tredje perioden ledde man med som mest 21 poäng.

– Vi fick inte till vår returtagning och det gjorde att de fick alldeles för många chanser att göra poäng. Sedan slarvade vi för mycket och gjorde för många misstag.

Förlusten innebär att Eos ligger kvar på rätt sida om slutspelsstrecket. Men att man bara har fyra poäng ner till lagen som jagar. Ett av de lagen är Uppsala – som man möter hemma i Eoshallen på lördag.

– Det blir förstås en viktig match. För vår del gäller det att hitta tillbaka till grunderna. Kan vi slipa på ett par detaljer, och göra färre misstag, så tror jag att vi har goda chanser.

Mot Norrköping var det inte mycket som stack ut. Till exempel satte man bara 8 av 29 trepoängare och förlorade returtagningen med 38-55. Bästa poängplockare blev Alexa Middleton med 21 poäng