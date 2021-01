Födelsedagar ger miljoner till välgörenhet

När Facebook gjorde det möjligt för privatpersoner att starta insamlingar till välgörenhet blev det snabbt populärt, och särskilt vid födelsedagar. Hittills har det gett mångmiljonbelopp till välgörenhet och forskning.

– Vi var först ut med insamlingar på Facebook 2017 och det blev snabbt en framgång. Hundra procent av pengarna som folk skänker går fram. Det är inga kostnader och inga avgifter. För oss har det bara varit positivt. En bra ny kanal och enkelt för folk att använda, säger Hans Kullin, ansvarig för sociala medier på Barncancerfonden.

Organisationen är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige och pengarna kommer uteslutande från privata givare och företag.

Hans Kullin tror att det ligger i tiden med hållbarhet – att samla in pengar till välgörenhet i stället för att önska sig födelsedagspresenter.

– Vi ser att det görs mycket födelsedagsinsamlingar. Folk behöver inte fler nya saker.

Enligt Kullin får Barncancerfonden nu in ungefär en miljon kronor i månaden via insamlingar på Facebook. 2019 samlade organisationen in 460 miljoner kronor totalt och då kom 23 miljoner via Facebook.

Facebooks nordiska kommunikationschef, Peter Müller, uppger för TT att 45 miljoner människor i hela världen har inbringat tre miljarder dollar (motsvarande 25 miljarder kronor) till välgörenhet sedan plattformen började med insamlingarna.

Hur mycket det handlar om i Sverige har han inga siffror på. Men enligt branschorganisation Giva Sveriges rapport skänktes 110 miljoner kronor via Facebook 2019, en ökning med 38 procent från 2018.

Världsnaturfonden (WWF) i Sverige har aktivt arbetat med insamlingar på Facebook sedan 2018 och uppger att cirka 20 procent av alla online-engångsgåvor under 2020 kom den vägen. 2019 låg siffran på närmare 25 procent.

– Facebookinsamlingarna är fortsatt starka för WWF även om vi ser ett beteendeskifte att mer och mer använda andra snabba betallösningar som Swish. Vi ser en fortsatt trend i att många väljer att skapa en insamling på Facebook för en god sak i samband med sin födelsedag i stället för att önska sig materiella saker, säger WWF:s insamlingschef Joacim Skagerfält.

Caroline Thunved, kommunikations- och insamlingschef på Rädda Barnen, säger att inflödet av Facebook-pengar varierar över året:

– Det påverkas av vad media uppmärksammar och det har även varit ett bra verktyg att använda vid katastrofer som sker, exempelvis vid explosionen i Beirut som ägde rum i augusti.

Rädda Barnen har fått pengar via insamlingar på Facebook sedan 2018.

– Det har gjort att vi kan samla in mer pengar till vårt arbete, vilket gör att vi kan hjälpa fler barn. Men det skapar även ett fint engagemang när privatpersoner kan starta egna insamlingar som går till Rädda Barnens arbete, säger Caroline Thunved.

Gustav Martner, nordisk digitalchef på Greenpeace, tycker att insamlingar via Facebook fungerar bra.

– Det ger våra följare som vill stödja oss en möjlighet att skapa en egen insamling och dela med sina vänner på ett smidigt sätt. Samtidigt är det såklart alltid bättre långsiktigt för ideella organisationer som oss att bygga på vår egen digitala infrastruktur, säger han.

Greenpeace har fått in pengar via Facebook i drygt tre år och förra året gav det 240 000 kronor.

– Eftersom vi inte tar emot pengar från företag eller stater är vårt arbete helt beroende av det finansiella stödet från privatpersoner. Alla sätt som privatpersoner kan stödja oss med pengar är såklart viktiga, säger Gustav Martner.