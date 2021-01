Hon inviger Berwaldhallens nya flygel

Pianisten Maria João Pires, barytonsångaren Christian Gerhaher och violasten Antoine Tamestit gästar Berwaldhallen i Stockholm under tre fredagskvällar som direktsänds i Sveriges Radios P2 och samtidigt strömmas via Berwaldhallens play-tjänst.

Först ut är den franske solisten Antoine Tamestit som med sin viola (altfiol) gestaltar vandraren Harald i Hector Berlioz symfoni ”Harold i Italien” den 29 januari. Radiosymfonikerna framför även Johannes Brahms ”Symfoni nr 4”.

En vecka senare får Radiosymfonikerna förstärkning av pianisten Maria João Pires som då inviger Berwaldhallens nya Steinwayflygel genom att spela Mozarts pianokonsert nr 20.

Fredagen den 12 februari kommer baryton- och romanssångaren Christian Gerhaher att framföra Gustav Mahlers ”Des Knaben Wunderhorn” .

Chefsdirigenten Daniel Harding, som nyligen tagit emot den brittiska utmärkelsen ”Commander of the Order of the British Empire”, leder Radiosymfonikerna under alla tre konsertkvällarna.