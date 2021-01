Klimatforskare: Mycket att lära av pandemin

Fakta

Sedan 2017 sammanställs varje år rapporten “10 New Insights in Climate Science”, till FN:s klimatkonvention UNFCCC. Syftet är att sammanfatta den senaste forskningen och göra den tillgänglig för beslutsfattare och allmänhet. Bakom rapporten står organisationerna Future Earth, The Earth League och World Climate Research Program. Totalt ingår ett konsortium med 57 forskare från 21 länder. Årets rapport är baserad på en vetenskaplig artikel i tidskriften Global Sustainability.

De tio punkterna i årets rapport:

1. Nu finns mer detaljerade studier om hur en fördubblad koldioxidhalt påverkar den globala uppvärmningen, som då antas bli 2,3–4,5 grader Celsius.

2. Utsläppen av växthusgaser från tinande permafrost blir sannolikt dubbelt så stora jämfört med uppgiften i den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC.

3. Tropiska skogar kan ha nått kulmen på sin förmåga att ta upp koldioxid, bland annat beroende på mänsklig påverkan och brist på näringsämnen.

4. Ny kunskap om hur klimatförändringarna kommer att förvärra tillgång till färskvatten, både på grund av översvämningar och torka.

5. Ett växande forskningsområde handlar om hur klimatförändringar kan påverka den mentala hälsan negativt – genom exempelvis oro, eller akuta händelser (t ex hotande naturkatastrof).

6. Världens regeringar tar inte tillfället i akt för en grön återhämtning från covid-19. Hittills har två tredjedelar av återhämtningsstöden gått till fossilberoende verksamheter (hittills har världens stater avsatt cirka 12 biljoner dollar för återhämtning, och beräkningar visar att det skulle kosta cirka 1,4 biljoner dollar per år 2020–2024 att nå nollutsläpp till mitten av detta sekel).

7. COVID-19 visar behovet av ett nytt socialt kontrakt för att klara globala kriser.

8. Inget vetenskapligt stöd för att ekonomisk stimulans fokuserad främst på tillväxt är förenlig med målen för Parisavtalet.

9. Elektrifiering i städer är avgörande för en rättvis omställning; handlar t ex om att elfordon gör miljön bättre i områden där låginkomsttagare bor nära stora vägar.

10. Att gå till domstol för att försvara mänskliga rättigheter kan vara en viktig klimatåtgärd.

Källa: 10 New Insights in Climate Science 2020