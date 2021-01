De nya bostäderna smälter in lika bra som ett ufo som landat mitt i byn

Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Kommunen, vem är det egentligen? Är det politiker som gör som de själva tycker?

Ja så illa kan det vara när de glömmer bort att ”kommunen” faktiskt är vi som bor och betalar skatt här. Vi som vart fjärde år ger dem vårt förtroende att förvalta våra gemensamma tillgångar och resurser på bästa sätt. I Kävlinge kommun ser vi ofta exempel på hur det inte ska gå till. Nu senast den planerade exploateringen i östra Barsebäck.

Markägaren som vill bygga massor med bostäder i en stil som förstör byns kulturhistoriska värde, kommer troligen att få göra det. Kommunen ska först bara ta några vändor med de runt 500 besvärliga byborna som protesterar. Kommunalrådets uttalande i tidningen, om att experter menade att den planerade bebyggelsen nog inte var så illa, säger nu att de kanske hade fel … Det kanske inte passar med fyrkantiga ”lådor” till hus i en by full av kulturhistoria? Nej, kanske inte det.

Ett byggbolag köpte tomten mitt i vår by vid kyrkan och den gamla skolan för att bygga bostäder. Inget fel i det, men hur gick det till? Vi kommuninvånare ägde en tomt med ett marknadsvärde på tio miljoner kronor och vad borde politikerna ha gjort med våra tillgångar? Såklart sålt till det byggbolag som bjuder mest. Då hade vi kunnat få in tio miljoner i kommunkassan! Istället slumpades tomten bort för cirka en tredjedel av marknadspriset. Politikerna formligen gav bort våra tillgångar och nu byggs bostäder som smälter in bredvid kyrkan och gamla skolan lika mycket som ett ufo som har landat mitt i byn.

Hur blev det så? Ja, inte var det för att politikerna hade kommunens bästa för ögonen.

Nu har samma bolag köpt ännu en fastighet i byn – ett av de äldsta husen från 1830-talet i Barsebäcks äldsta bykärna, som landsantikvarien i Skåne menar måste skyddas för framtiden eftersom det har ett så stort kulturhistoriskt värde. Huset är med på den lista som togs fram vid den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen i byn. Företrädare för byggbolaget berättade redan förra sommaren att de ville riva till förmån för byggandet av fyra lägenheter. Experter och myndigheter menar att den delen av byn ska bevaras och att utbyggnad bör ske i öster och vid byns södra infart. Det står tydligt i dokumenten som tagits fram på uppdrag av … ja, just det: kommunen!

Vi bybor kommer inte att stillatigande finna oss i detta. Det finns fler instanser att klaga hos som framför allt är opartiska. Just nu är bygglovet föremål för grannars yttrande.

Hur kan det ens ha gått så långt? Kompetenta tjänstemän borde talat om att huset ska stå kvar, vårdas som man är skyldig att vårda ett kulturhistoriskt hus, och ska det byggas något alls så ska det vara för att återställa huset i ursprungligt skick.

Pinsamt för Kävlinges politiker, och ännu mer pinsamt för oss som har valt dem, att det tas så lätt på förvaltandet av våra tillgångar och kommunens unika värden. Våra folkvalda håller på att förstöra Barsebäck. Stanna upp nu. Gör om och gör rätt.

Vi vill ha hedervärda politiker som tar sitt ansvar och står upp för det som är särskilt viktigt att värna för framtiden, även om det smärtar att säga nej till en och annan bästa kompis.

Nästa år är det val igen. Om ni politiker tar ert ansvar nu så tar vi kommuninvånare vårt ansvar på valdagen, den enda dagen då vi har inflytande på riktigt.

Ingrid Haraldsson En av många irriterade Barsebäcksbor