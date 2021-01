Liverpool hittade rätt – Mané bakom målen

28 dagar av 2021 hann gå innan Liverpool hittade rätt. Roberto Firmino gjorde då Premier League-klubbens första ligamål för året – och sedan följde ytterligare två. Till slut blev det 3–1 borta mot Tottenham.

0–1 mot Southampton, 0–0 Manchester United, 0–1 Burnley.

Tre raka mållösa ligamatcher under 2021 som kvickt räknades om till antal dagar utan Premier League-mål.

Till slut blev det 28 stycken innan regerande mästarlaget spräckte nollan.

Och då gjorde tränaren Jürgen Klopps manskap det rejält: Tre stycken prickades in i bortasegern mot Tottenham.

1–0 bredsidade Roberto Firmino in från nära håll under första halvlekens tilläggstid, efter att Sadio Mané plockat ner en djupledsboll på bröstet och hittat in till brasilianaren i Tottenhams straffområde.

Tidigt i andra, i 47:e minuten, stötte målvakten Hugo Lloris ut Manés skott till Trent Alexander-Arnold – som dundrade in 2–0.

I 65:e var Mané i farten igen, och den här gången avslutade han själv. 28-åringen fick tag på Alexander-Arnolds tidiga, höga inlägg och tryckte in 3–1.

Dessförinnan hade Pierre Emile Højbjerg bjudit på ett pressat och välriktat avslut till 1–2 i 49:e minuten.

Tottenham hade ytterligare en boll inne men Son Heung-mins mål i tredje minuten dömdes bort för offside. Även Liverpool fick ett mål bortdömt efter videogranskning.

Med trepoängaren har Liverpool 37 poäng efter 20 omgångar och är fyra i tabellen. Manchester City, med en match mindre spelad, toppar på 41. Tottenham är sexa på 33.