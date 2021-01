Minnesord om Signild Söderström

Vår faster och moster, Signild Söderström, Lund, har avlidit i en ålder av 105 år. Närmast sörjande är vi sju syskonbarn med familjer.

Signild växte upp i Malmö med far Fredrik, kolhandlare, mor Amalia, och fem syskon. Efter sina studier vid flickskolan utbildade hon sig till sjuksköterska vid SSSH i Lund. Hon avlade sin examen där 1941. Efter några år på annan ort kom hon åter till Lund 1946 och blev skolsköterska där fram till sin pensionering. Det är många gamla elever i Lund som har mött "syster Signild". Under mer än femtio år bodde hon på Klostergården i Lund. Där var hon välkänd, och kunde bli omkramad av både gamla elever och andra som hon mötte under sina promenader.