Otäck smäll för Rögles supertalang

Rögles 20-årige supertalang Moritz Seider gjorde två mål i 5–4-segern mot Brynäs. Men i slutet av tredje perioden brakade tysken otäckt in i sargen och fick ta sig ut i omklädningsrummet. – Jag hoppas att han mår bra efter omständigheterna. Vi håller tummarna för det, säger Rögles Simon Ryfors i C More.