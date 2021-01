Trumps nya liv – och mål – i Florida

Fakta

Riksrättsprocessen mot expresident Donald Trump, hans andra, väntas inledas i senaten den 9 februari. Den enda punkten i riksrättsåtalet lyder "anstiftan till uppror". Det syftar på hans felaktiga påståenden om fusk i det senaste presidentvalet och det tal Trump höll kort innan hans anhängare stormade kongressen den 6 januari.

Riksrättsförfarandet finns beskrivet i USA:s grundlag som trädde i kraft 1789. I den första artikelns andra sektion står att "representanthuset ensamt har makt att ställa (någon) inför riksrätt". I den tredje sektionen slås fast att enbart senaten har rätt att pröva sådana fall.

Vid sidan av presidenten kan högt uppsatta federala tjänstemän och domare ställas inför riksrätt. När det gäller presidenten kan denne avsättas av kongressen om han eller hon döms för "förräderi, bestickning eller andra allvarliga brott och förseelser".

Formella riksrättsanklagelser läggs således fram av representanthuset. För att kunna göra det krävs enkel majoritet i kammaren. För att döma och avsätta presidenten krävs sedan att två tredjedelar av senaten, överhuset, röstar för.

Donald Trump har ju dock redan avgått, därför har det tvistats om huruvida det är värt besväret att hålla riksrätt mot honom. Flera republikaner gör tumme ner. Vissa demokrater hävdar att det är viktigt av principskäl. I sammanhanget är det viktigt att senaten kan rösta igenom ett förbud mot att i framtiden hålla ett folkvalt ämbete, om expresidenten fälls.

Ingen amerikansk president har blivit avsatt genom riksrätt. Donald Trump (2019–20), Bill Clinton (1998) och Andrew Johnson (1868) blev formellt anklagade av representanthuset, men friades av senaten. I Richard Nixons fall 1974, efter Watergateskandalen, hade riksrättsprocessen inletts men han avgick innan anklagelsepunkterna hann röstas igenom. Vid den förra riksrätten mot Donald Trump anklagades han för att ha pressat Ukrainas styre för att uppnå egen politisk vinning, anklagelser han friades från. Han är den ende i USA som ställts inför riksrätt två gånger och den ende president som ställts inför rätta efter att han lämnat Vita huset.

Källor: USA:s grundlag, History.com, The New York Times, Findlaw.com, The New Yorker