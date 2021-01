Artisten Sophie död i fallolycka

Den brittiska artisten och musikproducenten Sophie har omkommit i en fallolycka, uppger artistens talesperson för Pitchfork

Dödsolyckan skedde tidigt på lördagsmorgonen i Aten, där Sophie hade sin hemvist.

”Andlig som hon var klättrade Sophie upp på ett tak för att se fullmånen när hon halkade och föll. Hon kommer alltid att finnas här hos oss”, säger skivbolagen Transgressive och Future Classic i ett gemensamt uttalande.

Sophie, som också gick under namnet Sophie Xeon, slog igenom i början på 2010-talet med housedoftande popsinglar som ”Nothing more to say” och ”Bipp”.

Det blev i slutänden bara ett fullängdsalbum för Sophie, ”Oil of every pearl's un-insides”, som släpptes 2018.