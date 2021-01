Skidpublik försökte smyga in via skogen

Världscuptävlingarna i Falun genomförs utan publik på grund av pandemin. Trots det var det 40—50 personer som försökte ta sig in på området via skogen.

Precis som alla idrottsevenemang just nu genomförs världscuptävlingarna i Falun i år helt utan publik på grund av pandemin. Men under fredagen var det ändå en hel del som försökte komma in för att få en glimt av skidstjärnor som Frida Karlsson och Therese Johaug i spåret.