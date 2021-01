Danska energibolag drabbade i hackerangrepp

Fakta

Solarwinds grundades 1999 i amerikanska Texas, och erbjuder företag och myndigheter runt om i världen övervakningstjänster till datornätverk.

Bolaget med 3 200 anställda hade 2019 en omsättning på närmare en miljard dollar och är lönsamt, med en vinstmarginal på 453 miljoner dollar.

Aktiekursen fick sig en rejäl smäll den 11 december, då man meddelade att man hade utsatts för en hackerattack. Värdet föll från 23,6 dollar till 14,2 dollar per aktie.

Anställda har vittnat om att säkerhet inte var prioriterat på bolaget, trots de känsliga kunder man har.

Källor: The Guardian, The New York Times, med flera.