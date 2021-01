Hon vet vilka viner som passar till maten

Fakta

Aktuell: Fyllde 55 år den 30 januari. Jurymedlem i programmet ”Sveriges mästerkock” i TV4.

Gör: Sommelier och lektor i måltidskunskap vid Örebro universitet.

Bor: Lägenhet på Södermalm i Stockholm. Torp på Romeleåsen i Skåne.

Familj: "Stor".

Bästa måltiden på födelsedagen: ”Då blir det en härlig långlunch som går över i middag. I januari är det skaldjur på tallriken och i glaset champagne och ett gott vitt vin som har lite läcker mognad.”

Läser: ”Just nu 'Inside Bordeaux: The Châteaux, Their Wines and the Terroir' av Jane Anson.”