”Captain Tom” är död

Den adlade brittiske superinsamlaren och krigsveteranen Tom Moore har avlidit med covid-19.

”Det är med stor sorg som vi meddelar vår kära fader, kapten Sir Tom Moore, är död”, skriver hans döttrar i ett uttalande.

Tom Moore blev ”Captain Tom” med britterna när han i våras samlade in 33 miljoner pund (nära 374 miljoner svenska kronor) till sjukvården under coronakrisen.

Veteranen från andra världskriget gjorde det genom att promenera 100 varv i sin trädgård före sin 100-årsdag och samtidigt uppmana människor att donera om de stödde initiativet.

I juli adlades Tom Moore av Storbritanniens drottning Elizabeth II i en ceremoni på slottet Windsor.

Innan ”Captain Tom” blev sir Tom hade han för sina insatser bland annat utsetts till hedersöverste, hedersmedlem i engelska cricketlandslaget samt tilldelats den medeltida utmärkelsen ”The freedom of the City of London” som funnits sedan 1237.