Pengar till sjuka och arbetslösa lades på hög i åratal

Varje år avsätts pengar för att hjälpa arbetslösa, sjukskrivna och andra utsatta i Kävlinge och Lomma att komma in på arbetsmarknaden.

Men allt har inte använts. Under flera år har miljoner lagts på hög i Samordningsförbundet Finsam.

– Vi kunde ha varit tuffare, säger Stina Larsson (C) som var ordförande i Finsam 2016-19.

Kävlingebon Lars Lundberg har varit arbetslös i snart ett år. Han hade gärna tagit emot mer stöd från samhället för att öka sina möjligheter på arbetsmarknaden. Bild: Ingemar D Kristiansen Finsam är ett samarbete mellan kommuner, regioner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Lokala Finsamförbund finns i de flesta kommuner. Tanken är att de olika aktörerna ska samarbeta för att hjälpa och stötta personer som är aktuella hos flera av myndigheterna.