”Don't stop the music” drog in tre miljoner

First Aid Kit, Lars Winnerbäck, Helen Sjöholm med flera drog tillsammans in tre miljoner kronor till det pandemidrabbade musiklivet genom ställa upp i ”Don't stop the music” i TV4. Syftet med den tv-sända galan var att samla pengar till den nystartade stiftelsen ”Svenska Musikfonden” som ska hjälpa det svenska musiklivet.