Läsartext: Var försiktig med vem du litar på när du dejtar folk du inte träffat på riktigt

I dagens samhälle ser kärleken annorlunda ut. Föräldrar har inte en spännande berättelse om sitt första möte som de kan berätta om för sina barn, av den enkla anledningen att de har träffats på nätet via någon dejtingsajt. Många hävdar att det är mycket enklare att hitta ”den rätta” via internet, och många menar även att just de har hittat sitt ”riktiga kärlek” via sociala medier eller någon dejtingsajt. Men är det verkligen den ”riktiga kärleken” som vi hittar via nätet? Eller är det bara något vi vill tro av den rena desperationen? Jag själv tycker inte att den ”rätta” går att hitta via nätet.