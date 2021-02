Innan slagsmålet om Lunds budgetöverskott börjar vill vi påpeka att en del av överskottet säkert kommer från att Lunds kommun valt att värna sina äldre genom att stänga allt. Kommunerna i Skåne har valt olika vägar. Vissa har ställt om stället för att bara ställa in. Lunds kommun har rakt av stängt av alla mötesplatser och dragit in all mat. Till och med biblioteken försökte man stänga. Det är svårt att tro att äldre, en grupp som redan lider av ensamhet, blir särskilt mycket lyckligare av en app med balansövningar, vilket är det som erbjudits.