Historisk i ESC-sammanhang – nu är Laurell Barker Malmöbo

För två år sedan blev hon historisk i Eurovision Song Contest med tre låtar i finalen. Nu har kanadensiskan Laurell Barker hittat ett nytt hem i Malmö och arbetar från lägenheten på Sofielund. Denna lördag tävlar två av hennes låtar i Melodifestivalen.

En av de vanligaste vägarna in i Melodifestivalen i Sverige är via tv-showen ”Idol”. Men få har nog tagit vägen via kanadensiska ”Idol” och sen revolterat mot tävlingen.

Laurell Barker hade som ung börjat göra spelningar runtom i Vancouver när hon sökte till ”Idol” och på den tiden utsåg varje stad sin representant. Hon blev vinnare i Vancouver, men när hon såg hur alla talanger höll på att konkurrera om ett och samma skivkontrakt tappade hon sugen.

– Jag hörde min pappas röst i huvudet om att man ska vara sin egen chef. Och skivkontraktet var ju inte ens speciellt bra, säger Laurell Barker som istället började boka en egen turné och ge ut sin egen musik.

Under de kommande åren fick hon fyra mindre hits på kanadensiska radiotopplistor, men det tog aldrig riktig fart och när hon upplevde att kanadensiska skivbolag inte satsade på inhemska artister begav hon sig till Los Angeles. Där träffade hon en person som bjöd in henne till ett låtskrivarläger i Grekland. Det förändrade hennes liv.

För väl i Europa insåg hon att hon satt på något värdefullt som många europeiska icke-engelskfödda låtskrivare saknade: ett naturligt sätt att uttrycka sig på engelska. Fler inbjudningar dök upp till låtskrivarläger. Redan läger nummer två var ett renodlat Eurovision Song Contest-läger.

– Jag åkte till Storbritannien och stövlade in på lägret och min första fråga var ”Vad är Eurovision Song Contest”? Roligt nog fanns där några riktiga ESC-fans som gav mig en introduktion till tävlingen och dess roligaste ögonblick.

Sedan dess har hon blivit väldigt förtjust i tävlingen som hon i Kanada beskrivit som ”The Hunger Games of music in Europe”.

– Jag gillar framför allt hur Melodifestivalen fungerar och hur den skapar en livskraftig musikindustri i Sverige. Artister får en enorm exponering och det är möjligt att bygga en karriär kring det, säger Laurell Barker.

Sitt första bidrag fick hon med 2018, men 2019 brakade det loss ordentligt. Då blev hon första kvinnliga låtskrivare att ha tre låtar med i en Eurovision Song Contest-final då hon stod bakom bidragen från Storbritannien, Tyskland och Schweiz.

– Jag tror inte att gemene person förstår hur internationell låtskrivarcommunityt är. Jag var inte alls inblandad i att pitcha dessa låtar till de olika ländernas tävlingar, det skötte andra. Men det var enormt spännande och lärorikt att få vara med om den finalen och se hur de olika länderna skötte det och hur det påverkade slutresultatet.

Genom låtskrivarlägren kom hon i kontakt med skånske låtskrivaren Anderz Wrethov, och ett av hans läger i Vellinge blev extra betydelsefullt för Laurell Barker.

– Vi hade en lyssningsfest en kväll med låtarna vi skrivit och då kom Mattias dit. Vi började prata och sedan slutade vi aldrig prata. Det var som att träffa sin bästa vän, berättar Laurell Barker.

Mattias Welin har spelat i Malmöbandet Dolly Daggers och skrivit låtar med bland andra just Anderz Wrethov. Men sedan utbildade han sig till polis.

– När vi träffades hade han precis bestämt sig för att satsa på musiken igen. Idag skriver vi låtar tillsammans i vår hemmastudio.

I februari 2020 flyttade de ihop i Malmö och i somras gifte de sig. Idag heter de bägge Barker i efternamn.

Hur ser en vanlig dag ut i hushållet februari 2021?

– Vi vaknar, tar en kopp kaffe och sätter oss framför datorn och sen gör vi massor av Zoom-sessions med olika låtskrivare. Vi spelar in sång till olika producenter, skriver texter och spelar upp grejer för varandra och andra.

På lördag har Laurell Barker två låtar med i den första deltävlingen i Melodifestivalen (se faktarutan) och bägge är speciella för henne.

– ”The missing piece” är väldigt känslosam för mig. Den sammanfattar hela det senaste året och hur man saknar något viktigt. Jag var helt besatt över varenda not i den låten och ville se att den verkligen togs om hand på rätt sätt. ”Fingerprints” är kanske den mest ledsamma låt jag skrivit.