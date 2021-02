MFF-tränarens hyllning av Lewicki: ”Han kan spela på alla platser”

Årets andra träningsmatch och ett tillfälle att testa formen väntar för Malmö FF. Oscar Lewicki har fått testa på flera olika positioner under åren i den himmelsblå tröjan, och säger inte nej om tränaren återigen vill flytta runt honom på planen.

– Ber en tränare mig att spela på en annan position än vad jag brukar så kommer jag göra det utan att protestera, säger Oscar Lewicki.

My Östh Gustafsson

Oscar Lewicki vände tillbaka till Malmö FF i januari 2015 och sedan dess har klubben haft sex olika tränare och alltid haft en stentuff konkurrens om spelarpositionerna. Men trots detta har Oscar Lewicki alltid spelat. Bara ett fåtal gånger har han varit bänkad – annars har han synts på planen någonstans på mittfältet.

Under förra säsongen fick han bland annat hoppa in som högerback, och nu är frågan om Oscar Lewicki kommer bli stand in på andra kanten – om det skulle hända något med det självklara valet Jonas Knudsen.

– Det är inget jag har hört, men det är möjligt att jag kan spela där också. Det är inga problem, bara jag känner att jag kan leverera bra fotboll där så är jag öppen med det, säger Oscar Lewicki och fortsätter:

– Ber en tränare mig att spela på en annan position än vad jag brukar så kommer jag göra det utan att protestera. Jag kommer bara göra mitt för laget, sådan har jag alltid varit.

Men om han själv får välja är det i mitten han vill vara.

– Som mittfältare eller mittback tycker jag att jag passar bäst. Jag brukar vara den som tar lite mer defensivt ansvar, så det är väl där jag har mina styrkor.

Var MFF-tränaren väljer att placera honom återstår att se.

– Oscar är en ”god dräng”. Han är en fantastiskt intelligent fotbollsspelare som kan spela på alla platser, säger Jon Dahl Tomasson.

Inför årets andra träningsmatch där MFF möter Kalmar FF under lördagen är både Sören Rieks och Eric Larsson tillbaka. De missade IFK Malmö-matchen på grund av skador. Däremot saknas fortfarande Arnor Traustason på grund av en lårkaka.

Annars är alla spelare tillgängliga utom Rasmus Bengtsson, som efter ett vd-beslut av Niclas Carlnén inte får tas ut till match.

