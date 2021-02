Cehlarik skadad – Hellkvist rasande

Leksands profil Peter Cehlarik är borta från spel på obestämd tid efter en tackling av Frölundas Joel Lundqvist. Det skapade årets raseriutbrott av Leksandstränaren Björn Hellkvist.

Inför den andra perioden attackerade han domarna i samband med en intervju i C More:

– Vi är ute på jävligt svag is inom svensk hockey som godkänner att man får bort målskyttar, framspelare, dyra importer som gör det jävligt bra.

– Jag tycker inte det är okej när man kör över Peter Cehlarik när han inte har pucken. Han är ute, förmodligen väldigt länge.

Björn Hellkvist fortsatte:

­– Då får det vara öga för öga, tand för tand. Vill vi ha ”goons” eller ”fighters?” Inte vet jag. Ska vi ha hit den typen av hockey då får vi döma matchstraff i den typen av situationer.

I samband med den intervjun visade C More bilder från när Joel Lundqvist efter 4.42 i första perioden tacklade in Peter Chelarik i sargen. Joel Lundqvist blev utvisad två minuter för detta. Peter Chelarik lämnade banan.

Björn Hellqvist fick frågan om det kunde vara så att Joel Lundqvist missbedömde situationen och trodde att Peter Cehlarik hade pucken?

Björn Hellkvists svar kom som en pisksnärt:

– Jag skiter i vad han tror. Det är följden jag är ute efter. Det är inte okej. Det är så jävla dåligt!

Matchen pågår och står 2–2 efter två spelade perioder.