Öresundsbron har funnits i drygt 20 år och det är ytterst sällan vägtrafiken stoppas. Men det händer. Här är de vanligaste skälen samt hur ofta det sker.

Sedan starten 2000 har bron fått stängas av någon eller några gånger varje år. Här är listan över orsakerna, samt vilket år det var som allra värst.

Öresundsbron har länkat samman Sverige och Danmark i drygt 7 500 dagar. Av dem har den varit stängd under totalt drygt 13 dygn. Så det är inte vanligt att vägförbindelsen bryts.

Men det händer och skälen varierar. Här är listan över de fyra vanligaste orsakerna:

1. Vind. Det blåser på bron som går över Öresund på runt 60 meters höjd. Ibland så mycket att trafiken får stängas av eftersom blåsten sliter i fordonen så att det kan bli farligt att köra. Sammanlagt har bron varit stängd i drygt fem dygn av den anledningen.

2. Olyckor. Också på överfarten mellan Malmö och Köpenhamn sker det olyckor och ibland måste trafiken stängas av under räddnings- och bärgningsarbetena. I nästan fyra dygn har vägtrafiken därför varit avstängd totalt sett.

3. Något annat. Det finns också mer udda problem eller händelser som kan påverka framkomligheten på bron, varav några är synnerligen ovanliga. Som när den före detta amerikanska presidenten Barack Obama landade i Köpenhamn 2009. Då stängdes trafiken av. Andra mer ovanliga skäl är när det upptäcks fartyg på väg mot bron som kanske är för höga. Då stängs bron av för säkerhets skull. Också olika beredskapsövningar på bron har stoppat trafiken genom åren, liksom när polisen så begär. Något annat har stängt bron under två och ett halvt dygn.

4. Tekniska problem. En bro och en tunnel under vatten är komplicerade konstruktioner. Exempel på problem som kan uppstå är att trafikövervakningssystemet krånglar, vilket gör att trafiken stängs av av säkerhetsskäl. Men också olika tekniska styrsystem kan trilskas. Exempelvis brandventilationen. Tekniska problem har stått för stoppen i drygt ett dygn genom åren.

5. Risk för fallande is. Det har bara hänt under fem år sedan år 2000, under totalt 14 timmar. Dock hände det nu igen i slutet av januari då bron stängdes under en halvtimme medan situationen kontrollerades av jourpersonal.

Om du nu skulle ha otur att behöva köra över till Danmark mitt under ett stopp på bron kan du i princip alltid åka till Helsingborg och ta någon av färjorna. De är nämligen ännu mer pålitliga när det gäller driftsäkerhet.

Bron har totalt sett varit avstängd i drygt 300 timmar sedan öppnandet. Under samma period har färjorna bara legat vid kaj i sju och en halv timme. I samtliga fall beroende på särskilt ilskna stormar. I övrigt har de seglat enligt tidtabellen.

Oavsett väg kan man lugnt säga att kontakten med Danmark inte bryts särskilt ofta. I alla fall inte på grund av att vägen dit är stängd.