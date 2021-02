Tröttnat på pandemin? Vi också. Istället bäddar vi ner oss i vår käraste folksjukdom: schlagerfrossan. Den är harmlös, den finns överallt, den är smittsamt lätt att ta till sig. Med första deltävlingens låtar på hjärnhinnan redogör Håkan Engström för alla symptom.

Kadiatou One touch (Joy Deb, Linnea Deb, Jimmy ”Joker” Thörnfeldt, Anderz Wrethov)

Det här är en kulturartikel. Analys och värderingar är skribentens egna.

Vad gör en stjärna? Får omgivningen att lysa. Vad gör en lunchkupongs-kött-och-potatis-artist som denna? Får omgivningen att svettas. Artisten är den svaga länken. Låten är inte dum: modern danspop, med na-na-na-omkväde i renaste autotune, som Mabel eller Ariana Grande kunnat lyfta. Men detta är bara skakigt. Nittonåriga Idolveteranen får nog lämna stan iförd cellofan och fjädrar. Ett annat år kanske tiden är mogen?

Lillasyster Pretender (Isak Hallén, Jakob Redtzer, Martin Westerstrand, Ian Paolo Lira, Palle Hammarlund)

”Nu står jag i ledet av föredettingar” sjöng bandets sångare i en tidigare låt, och nu är han framme. Den nya låten heter ”Pretender”. Den är ett olustigt mischmasch av nu- och dåmetal, med en refräng som — beroende på dina preferenser — blir en skön landningsbana eller ovidkommande distraktion. Tv-produktionen är classic bras-video, men låten är ljummen och rösten har mer rimfrost än Yetins skägg och längre till mål än en Saab 99 i vägrenen och utan startkablar.

Jessica Andersson Horizon Christian Holmström, Jesper Jakobson, Fredrik Kempe, David Kreuger och Markus Lidén)

Den ungdomen ... man kan alltid göra ett nostalgiskt sång- och dansnummer av den. Men vad hände egentligen i villakvarteren när Jessica växte upp? ”We built this monster when we were kids.” Vem kunde ana? Jessica var typ Frankenstein? Detta är i vilket fall en monstruös ballad, utan rim och reson men med två tonartshöjningar och fler klichéer per kvadratcentimeter än du trodde var möjligt. Åtminstone dansarna håller avstånd, detta är snudd på karantän.

Paul Rey The missing piece (Fredrik Sonefors, Laurell Barker, Paul Rey)

Årets ED-talk: ännu ett tävlingsbidrag med Paul Rey där skulden till Ed Sheehan står skriven på manschetterna, låt vara att den lågintensivt samtalande rösten låter lika mycket som Tanita Tikaram. Låten är coolare än framförandet — kunde ingen ha skrynklat till jackan lite, så att killen såg ut att ha levt lite grann? — men här finns en ihärdighet, framhejad av själva kompositionen, som får honom att vinna i längden.

Arvingarna Tänker inte alls gå hem (Stefan Brunzell, Nanne Grönvall, Thomas G:son, Bobby Ljunggren)

Arvingarna? De borde kalla sig Manic Boys. Och enbart göra Jigs-låtar, bearbetade för en ding-ding postpandemi-era. Detta är stingslig dansbandsmusik, fullknökad på kullerbyttevis: för mycket, för sent; för kung och fosterland — antagligen gamle kungen. Att koreografen valt att framställa kvartetten som sprattelgubbar i Dressmanreklam gör allting bara än mer spännande — lite som ”Falling down” i stadshotellsmiljö där pojkarna står på rad. Håll andan!

Nathalie Brydolf Fingerprints (Andreas Stone Johansson, Etta Zelmani, Laurell Barker, Anna-Klara Folin)

Det finns en tid för den här sortens svårdaterade och harmlösa ballader, framförda med en oklanderlig professionalism och inlevelse som låten inte självklart förtjänar. Denna tid kan vara den som mätts ut för Maltas eller Portugals bidrag i ESC, eller kanske för pausnumret. Låten är välgjord, men generisk; sångerskan duktig men inte exceptionell — tänk Lisa Ajax eller Sarah Dawn Finer light, med filter.

Danny Saucedo Dandi dansa (Danny Saucedo, Karl-Johan Råsmark)

Väggarna ser ut att krypa närmare, men det är inga väggar — det är en beige samling flyttkartonger. Danny har flyttat sitt huvud till ett obestämt förflutet, där man klär sig i batikfärgad linnedress och låter lite som Eric Gadd men nöjer sig med en tafflig låt som kretsar kring en billig syntstråkfigur. Danny har falsetten som matchar låten, men det där sticket med texten ”Vi spelar skivorna från -75” lirar i en alldeles egen lingonserie. Rys!