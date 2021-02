Författaren Andrzej Tichý får Sydsvenskans kulturpris för att han ”vägrar att vända blicken från Malmös och världens elände och låter oss se människan”. Ida Ölmedal samtalar med honom om barnfattigdom, dubbla identiteter och skrivandet som ventil.

Ida Ölmedal | Av:

Hmm, hur ser han nu ut egentligen? Jag står utanför ett luftigt Värnhemskafé och väntar på Sydsvenskans kulturpristagare när jag inser att jag måste smyga upp telefonen och bildgoogla: ”Andrzej Tichý”. Jag blir lättad när någon vinkar från andra sidan vägen och jag känner igen ansiktet under kepsen.

Därför får Andrzej Tichý kulturpriset Juryns motivering När krisen kommer behöver vi Andrzej Tichý. I lika kompromisslösa som virtuosa verk vägrar han att vända blicken från Malmös och världens elände och låter oss se människan. I hans körer möter Holmas gator världslitteraturen och samhällets bortträngda individer får röst. Han ger sorgen ett mångbottnat språk. Därför får han Sydsvenskans kulturpris.

Andrzej Tichý är en av Sveriges främsta författare och en äkta doldis. Han har fått fina priser, men aldrig suttit i Babel-soffan. I pressarkivet finns mängder av hyllande recensioner, men få intervjuer.

– Jag är inte en jätteoffentlig person, instämmer han när vi sätter oss ner med varsin kopp kaffe.

– Jag är inte glad i den rollen. Det här med att följa en viss medielogik, vara en lättidentifierbar persona för att sälja böcker.

Man fick lära sig att hantera saker rätt tidigt

Viss tvekan inför offentligheten är inget ovanligt författardrag, men i Andrzej Tichýs fall är det kanske särskilt begripligt. Hans böcker – virtuost skrivna och hisnande komplexa – handlar om fattiga barn, förorter, flykt, psykoser, missbruk, våld och självmord. Mycket grundar sig i egna upplevelser. Det kan vara känsligt, på flera sätt. Vi ska återkomma dit.

Men vi börjar med att prata om Holma. Uppväxtorten som han gjort till surrealistisk dystopi i sin debutbok.

Andrzej Tichý kom dit som treåring efter att familjen emigrerat från dåvarande Tjeckoslovakien. Det var 80-tal, Malmö var en utflyttningsstad och Holma var ett av de områden som folk övergav.

– De som stannade kvar var i viss mån människor med sociala problem. Det fanns mycket trauman. Man fick lära sig att hantera saker rätt tidigt, säger han.

Med sina skildringar av utsatthet och lidande har Andrzej Tichý ibland liknats vid Birgitta Trotzig, som fick Sydsvenskans kulturpris för 50 år sedan. Bild: Peter Frennesson

Han beskriver en barndom som gav honom flera fina minnen och kompisar från hela världen, men som också var hård.

– Samtidigt var det långt ifrån så brutalt som det är för många i Malmö idag. Våldet, pengarna, det var inte lika ... det är svårt att förklara.

Barn sköt inte varandra, som de gör nu?

– Det gjorde de, men med luftpistoler. Det fanns knivar och soft air guns. Det fanns en viss typ av gängkriminalitet, men långt ifrån den vi har idag, säger han.

– När man pratar om Malmös utveckling pratar man sällan om pengarna som ett problem, pengar som ju också är kopplade till det uttalade projektet att locka skattebetalare. Idag kan en trettonåring fixa tusenlappar genom att springa ärenden. Det fanns inte när jag växte upp. Hade det funnits så vet jag att många av oss hade gjort det. Eftersom – det är barn. Barn har vad de har och de lär sig först efter hand.

I 20-årsåldern återvände Andrzej Tichý till sin gamla mellanstadieskola för att vikariera som lärare. Det var en tuff upplevelse.

– Barnen var som ekon av en själv. Man kunde gå in i en klass med sexor och tänka ”du och du och du, jag vet hur det kommer att gå för er” – om ingen anstränger sig för att skapa en förändring. Det är som att vi lever i något slags fantasivärld och tror att vi kan skapa ett klassamhälle utan att det får konsekvenser. Det är fruktansvärt.

Det fattiga barnets instängdhet är temat i debutboken ”Sex liter luft”. Han kallar den ”en stiliserad bild av Holma och Kroksbäck på 80-talet”.

I bokens sista scen kryper en liten pojke upp hos sin mamma och lägger huvudet i hennes knä. Hon smeker honom över håret och lovar: ”Allt blir bra. Det blir bra till slut. Det vet du va?”

Det blir det inte.

Fattigdom är någonting som belägrar alla aspekter av din mänsklighet

Historien berättas i omvänd kronologisk ordning. När läsaren kommer till det lilla ögonblicket av ömhet vet man att resten handlar om förstörelse och död.

Pojkens mamma glider bort i en depression. Han skapar sig en egen vrå i ett soprum. Slår och blir slagen. En ”kompis” ristar honom i pannan med kniv, han går med mössan neddragen för att mamma inte ska se.

En dag när pojken vaknar är hela samhället tömt på människor. Under en stekande sol vandrar han runt och försöker förstå. Letar spår efter mänsklighet. Slår sönder en stol, krossar ett fönster, bryter sig in i lägenheter. Stänger in en kattunge i en låda och föreställer sig dess våndor, hur den inte kan sluta tänka på att locket skulle kunna öppnas.

När jag läser ”Sex liter luft” har jag svårt att andas. Barnens misshandel av djuren, varandra och sig själva är så intensivt plågsamt. Vilken funktion fyller våldet, frågar jag författaren.

– Det är en bok om begränsningar. Ibland när man pratar om barnfattigdom handlar det bara om det materiella. Men fattigdom är någonting som belägrar alla aspekter av din mänsklighet. Särskilt när det gäller barn. Inte ens när den här pojken är helt ensam och kan göra vad som helst lämnar han sina kvarter. Så begränsat är tänkandet. Och om du inte får lov att utveckla din fantasi, om du inte får leka, skapar det ett tryck, en frustration som för vissa bara kan komma ut i den här våldsamheten, svarar han.

– Och i en strikt hierarki kommer du alltid att sparka nedåt, eftersom du inte kan sparka uppåt. Så till slut vänds det ju mot djuren, som den lilla kattungen.

Samtidigt finns det en lekfullhet i den strikta kompositionen i ”Sex liter luft”: tre veckor bakåt i tiden före katastrofen, tre veckor framåt. Och däremellan en ”kontrapunkt” med de försvunna människornas stämsång. Det är som att själva formen blir en ventil. Ett återkommande drag i Andrzej Tichýs författarskap.

– Även om det är mycket mörker så finns det ett slags livslust i arbetet med formen och sökandet efter olika sätt att uttrycka saker. Det är att bejaka någon mångfald. Det är livet som jag ser det, säger han.

Andrzej Tichý är Sydsvenskans kulturpristagare 2020. ”Det känns givetvis bra att få priset, inte minst för att böckerna uppmärksammas, får nya läsare och ett längre liv.” Bild: Peter Frennesson

Andrzej Tichý började skriva på ”Sex liter luft” när han gick på Skurups skrivarlinje i 23-årsåldern. Det tog honom flera år att få den färdig. Han visste att han hade något att säga, men inte hur han skulle säga det så att läsarna förstod.

Då, under det tidiga 2000-talet, fanns det gott om ”vita fläckar på kartan” när det kom till skildringar av miljonprogram och förorter. Dessutom var många litteratursamtal låsta i en motsättning mellan att skriva samhällskritiskt och att experimentera med språk och form.

Jag var medveten om att de flesta som skulle läsa boken inte skulle ha mina erfarenheter

– Det var nästan som det fanns ett påbud om det rena, raka, enkla: Såhär ska du berätta, särskilt om du är invandrare och kommer från miljonprogrammen.

Som barn hade han slukat socialrealistiska ungdomsböcker som S E Hintons ”The outsiders”, men han drogs också till det flippade och absurda. Han hade dessutom känslan att det var det enda sättet att försätta läsarna i rätt tillstånd för att förstå.

– Litteratur som bygger på undertext och igenkänning kräver att det finns ett slags gemenskap. Jag var medveten om att de flesta som skulle läsa boken inte skulle ha mina erfarenheter, säger han.

– Eftersom jag inte kan förlita mig på att undertexten går fram måste jag skruva till och skapa en absurd, stiliserad fantastikvärld.

Var leken med formen också ett skydd, för att slippa bli ett ”vittne”?

– Så var det också. Ända från början har jag fått värja mig för att jag berättar om ”de andra” för en välmående kulturmedelklass. Det är inte alltid en så behaglig position. Samtidigt – det kanske behövs.

Med tiden skulle det bli lättare. ”Sex liter luft” kom i samma veva som en rad andra böcker som på olika sätt behandlade miljonprogram, migration, klass och dubbla identiteter. På kultursidorna räknades Tichý snart in i en ny generation författare som både skrev samhällskritiskt och låg i framkant med sina språk- och formexperiment. I sammanhanget nämndes bland andra Alejandro Leiva Wenger, Hassan Loo Sattarvandi, Jonas Hassen Khemiri, Marjaneh Bakhtiari och Sami Said.

– Idag finns det en mångfald av röster som kommer från miljonprogram eller förorter. Det finns till och med öppna konflikter mellan några, säger Andrzej Tichý och exemplifierar med debatten om den danska poeten Yahya Hassan.

– Plötsligt är vi också människor och har olika åsikter. Och det är ju jävligt befriande.

I recensionerna av ”Sex liter luft” beskrivs en törst efter ”berättelser från förorten”. Så tror jag inte man skulle skriva idag.

– Verkligen inte. Nu är det ju tvärtom: ”Nu räcker det – och så tjänar ungjävlarna pengar på skiten också, då ska de verkligen stoppas”, skojar han med den lätta raljansen riktad mot debatten om gangsterrappen.

– Men på den tiden fanns det verkligen ett sug, som du säger. Samtidigt var det ju ett sug som var villkorat.

”Jag har fått mycket igenkänning. Du vet, man har skrivit något helt surrealistiskt och så säger någon: 'det är precis så det är'! Det är en positiv känsla, då har man ändå skapat någonting.” Bild: Peter Frennesson

Nästan alla recensioner av ”Sex liter luft” hyllade den 26-årige debutförfattaren. Han spåddes en lysande karriär och fick Borås tidnings debutantpris 2006. Men han beskrevs på vissa ställen också som misantropisk och uppgiven. ”I en tid när alla gärna hyllar förorten och förortskulturen framstår Tichýs skildring antingen som modigt osentimental eller svartsynt konservativ”, skrev en recensent i Svenska Dagbladet.

Jag frågar om han mött sådana reaktioner från ungdomar på Holma.

– Jag har fått mycket igenkänning. Du vet, man har skrivit något helt surrealistiskt och så säger någon: ”det är precis så det är”! Det är en positiv känsla, då har man ändå skapat någonting. Men när jag var ute på Kroksbäcksskolan och pratade om boken var det någon som sa att den bara bekräftar en bild av kriminella våldsamma killar. Och på ett plan kan det ju vara så. Det är en bok som tar en del av livet på den platsen och fokuserar just det, säger han.

Han understryker att det fanns mycket som var fint på Holma och att det har gått bra för många av dem som hade det svårt i barndomen.

– Samtidigt, det finns ingenting som jag någonsin har skrivit om, hur mörkt och jävligt det än är, som inte är värre i verkligheten. Ta de försummade barnen i ”Sex liter luft”, eller att leva i skuggorna av PTSD efter tortyr och krig, eller att växa upp med missbruk omkring sig – det är ju en realitet, liksom. Och att förvandla det till musik eller konst, eller bara ha det som motivation – det har ett egenberättigande.

Om ”Sex liter luft” betecknades som mörk, så blev det inte ljusare i de senare böckerna. Tichý fortsatte att borra i smärta och utsatthet. I ”Fält”, som nominerades till det prestigefyllda Nordiska rådets litteraturpris, sipprar Europas 1900-talshistoria och nutid in i ett möte på psyket mellan en nedbruten asylsökande och en tyngd invandrardotter. I ”Omsorgen” skriver han om förlusten av ett barn.

Andrzej Tichý betonar det livsbejakande i att göra konst eller litteratur av svåra erfarenheter. Han invänder mot de som kallat böckernas svärta nihilistisk: ”För mig är det en oförmåga att ta in saker som inte enkelt låter sig inordnas på ett konkret, partipolitiskt plan.” Bild: Peter Frennesson

Att hålla blicken öppen för det outhärdliga, är det samma sak som att ge upp? Den fjärde romanen, ”Kairos”, är en sorts svar. Den skrevs delvis under arabiska våren och är en fragmentarisk blandning av roman och essä som spelar upp bilder av historiska uppror. Revolter som slagits ner eller övergått i diktatur, men som ändå sått ett frö och inspirerat senare generationer.

– Boken pekar på en kontinuitet i människors möjlighet att resa sig upp och göra motstånd under omständigheter som talar emot dem. Det går långt tillbaka i tiden och tycks vara en konstant, säger han.

Tycker du att boken är hoppfull?

– Ibland ligger hoppet i att man ser saker för vad de är. Det kan vara mer hopplöst att hålla fast vid något som är dödsdömt, som kapitalismen eller vårt sätt att leva i relation till klimatförändringarna.

Tichýs skrivande präglas av ett dubbelt seende, ständiga perspektivskiften som till viss del hänger ihop med det egna livet. Uppväxten var full av identitetskrockar. Familjen flyttade många gånger och han beskriver sig som ”rotad i rotlösheten”.

Även om tillvaron var begränsad rent materiellt fanns det ofta utrymme för konst, litteratur och musik i hemmet. Under 80-talet reste familjen ofta till Polen, där västpengar var mer värda och Andrzejs kompisar avundades livet i Malmö.

Under högstadiet flyttade han med sin mamma till ett segregerat Ängelholm. Han minns att elever på den nya skolan bar t-shirts med tryck som ”Lasermannen – ett ljus i mörkret”. Om Holma hade varit hårt konfronterades han nu med en rasism och främlingsfientlighet som hade varit omöjlig där. Han gick in i sin egen värld och började läsa och syssla med musik – ett intresse som senare färgat av sig i skrivandet.

Han beskriver återigen konsten som en ventil.

Om den klassiske musikern skulle ha kunnat bli missbrukaren på gatan så betyder det också att missbrukaren skulle ha kunnat bli musikern

– Så var det nog när jag växte upp, att de som hade någonting med sig i den vägen hemifrån hade det lättare på många sätt.

Den dubbla tillhörigheten är allra tydligast i Augustnominerade ”Eländet”, som kom 2016.

Boken börjar med att en högskoleutbildad cellist stöter ihop med en missbrukare, som ber honom om pengar. De utbyter några ord, tiggaren vinglar vidare och krossas av en buss i en rondell. Cellisten slungas tillbaka till ett förflutet av drogberoende, kriminalitet, psykoser och dödsskräck. Männen glider in i varandra. Cellisten blir missbrukaren. Har hans förflutna kommit ikapp honom? Fanns uteliggaren hela tiden inom honom? Återigen en lek med formen, en gåta, parallell med intensiv smärta – ibland beskrivs minnena som blod som fyller upp munnen och måste ut.

Andrzej Tichý säger att han är besatt av struktur, av hur omständigheterna styr vilka vi blir. När han skrev ”Eländet” hade han blivit en etablerad författare. Han hade fått barn. Samtidigt började det bli tydligare vad uppväxten hade gjort med hans barndomsvänner, och med honom själv.

– Om du vuxit upp med någon nära dig sedan ni var barn, och 20 år senare är den ena död eller hemlös eller sitter i fängelse, och du försöker spåra vad som hände ... någonstans slits ni isär, men någonstans möts ni också och är samma sak. Allt är beroende av var du är, det finns ingen odelbar individ, säger han.

– Men det betyder ju också att det är reversibelt: Om den klassiske musikern skulle ha kunnat bli missbrukaren på gatan så betyder det också att missbrukaren skulle ha kunnat bli musikern.

”Om du skriver om människor i de här delarna av samhället så tar du liksom mer ifrån dem än om du är överklass och skriver om din jobbiga familjeuppväxt. Det handlar om en maktrelation”, säger Andrzej Tichý. Bild: Peter Frennesson

Boken borrar i klassmärta på flera sätt. Det som brukar beskrivas som en klassresa har Andrzej Tichý beskrivit som en ”inre klyvning”. Samhällets syn på fattiga som värdelösa har ätit sig in som ett självförakt i den vuxne cellisten. Varför har ingen kommit på idén att utrota dem, tänker han. Om till och med jag, som nästan blev en av dem, kan tänka så, varför har ingen gjort det? Han påminns om när en kvällstidning kom till Holma och beskrev det som en ”mänsklig soptipp”.

Jag tänker på det vi pratade om tidigare, att skriva om människor från sin uppväxt eller från en miljö som man inte längre är i. Hur tänker du kring det?

– Det är komplicerat, det är svårt. Om du skriver om människor i de här delarna av samhället så tar du liksom mer ifrån dem än om du är överklass och skriver om din jobbiga familjeuppväxt. Det handlar om en maktrelation. Om den du skriver om redan har någon sorts egen makt …

… så kan den svara, eller gå i terapi och prata om det?

– Ja, eller så lägger den inte så mycket av sitt värde i en bild. ”Eländet” bygger ju på erfarenheter jag har. Jag har barndomsvänner som har dött av överdoser, jag har folk nära mig som är psykotiska, som lever på gatan, allt det där är verklighet, det är inget som jag tar lätt på.

Han känner sig främmande för ”instakulturen” där människor lämnar ut såriga upplevelser eller gör sig till talespersoner för andra.

– Jag vill själv kontrollera hur det kommer ut. Men jag tror inte man kan komma runt problematiken helt.

Författarskapets potential att parasitera, slita sönder och förgöra är också ett tema i ”Skymningszoner”, som han gav ut med Aleksander Motturi förra året. Författaren Aslak känner sig som en ”rösttjuv”. Han tar andra människors liv och ”presenterar dem som mina egna fantasifoster”. Självuppgörelsen slutar med att han tar livet av sig medan hans lille son sitter intill och tittar på tv.

Jag läser in en kritik av en viss idé om litterärt mod, den som gör en konstnärlig dygd av att sätta sig själv och sin omgivning på spel i jakt på sanningen.

– Det anmärkningsvärda med Aslak är att han medvetet teoretiserar kring det här, samtidigt som han lämnar sin fru och traumatiserar sin son för att komma fram till någon konstnärlig slutsats.

Helt neutral, kan man vara det?

Finns det där i dig? Kan du känna så för skrivande?

– Nej, absolut inte! Hur eländiga mina böcker än är – Aslak är inte jag. Man kan ju bli besatt av sitt arbete, man kan gå in i det på ett sätt som suddar ut gränserna mellan vad som är verkligt och inte. Men Aslak är en extrem karaktär. Det är intressant att flera i recensionerna vill läsa in mig och Aleksander i Aslaks roll.

Men det måste väl finnas ett element av det där för alla som skriver? Att man måste förhålla sig neutral inför konsekvenserna av det man skriver för att kunna göra det?

– På ett plan är det ju så. Eller helt neutral, kan man vara det?

När jag läser ”Skymningszoner” kan jag inte låta bli att tänka på tiotalets autofiktiva våg, Noréns dagböcker, Knausgårds ”Min kamp”. Hur realistiskt är det egentligen, mantrat om att skilja mellan verk och person, konst och privatliv? Vem man är privat kan bland annat färga hur man blir läst, menar Tichý.

– Och jag tror inte heller att konsekvenserna alltid kommer utifrån. Jag tror att hur du lever återspeglas i det du skapar. Det gör någonting med dig om du exempelvis gör dig till en ensam person.

”Skymningszoner” skrevs också på ett sätt som ligger långt ifrån idén om det ensamma geniet. Motturi och Tichý delade på ett googledokument och fyllde i varandras meningar. Tichý liknar det gemensamma skrivandet vid musicerande, och ser det som en lättnad att ”slippa sig själv lite grann”:

– Man förhåller sig till varandra, lyssnar in, kompromissar, delar ett resultat.

2020 gav Andrzej Tichý ut två böcker: novellsamlingen ”Renheten” och romanen ”Skymningszoner”, som han skrivit tillsammans med Aleksander Motturi. Bild: Peter Frennesson

Tichýs böcker hyllas nästan unisont av kritiker, men har hittills inte väckt någon bredare kulturdebatt. Egentligen är det lite synd. De är fulla av raffinerade samtidstolkningar. De rör sig kring brännpunkter i kulturlivet och samhället. Dessutom är de spännande att läsa.

Är de rentav för mångbottnade? För imponerande? En bok som ”Eländet” sträcker sig mellan vitt skilda bildningshorisonter. När jag läser den googlar jag vetgirigt skotska hamnar, musikfilosofi och malmöitisk slang. Sedan stegras rytmen i texten och man måste helt enkelt bara låta sig svepas med.

Ibland kan jag, mot bakgrund av det vi pratat om, inte låta bli att fundera på hur den läses av någon som befinner sig närmare uteliggaren än cellisten i bildningsnivå. Det är en ogin invändning. Jag tar upp den ändå.

– Så är det ju. Man måste inte kunna alla de här sakerna, men man måste kunna ett visst sätt att läsa, svarar Andrzej Tichý.

– Mycket av den konst och litteratur som jag uppskattar, den modernistiska, experimentella, bygger ju på att man inte måste fatta allt. Men ju mer man tar till sig desto mer kan man skapa. Och medskapandet kräver ett självförtroende som man bara kan få om man har något att bygga på, säger han.

Samtidigt är formen inte alls reserverad för den stereotypa litteraturnörden.

– Lars Noréns tidiga poesi har inspirerat mig mycket. Men också en viss typ av hiphop, som Wu-Tang Clan och Kendrick Lamar, är ju den typen av lek – ett slags intertextualitet, ett kreativt återvändande av saker som redan finns.

För egen del är Tichý just nu på väg åt ett annat håll. Senaste novellsamlingen ”Renheten” är mer avskalad och konkret. Han har tagit intryck av kören av berättelser i Nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitjs ”Tiden second hand”. En annan inspirationskälla just nu är jazzen, särskilt Alice och John Coltrane.

Där är den igen, lusten i det oväntade och mångsidiga. Livet.

– För mig har det nog hela tiden varit det eklektiska, mångsidiga, öppenheten för olika stilarter. Att inte låsa sig.

Om utmärkelsen Sydsvenskans kulturpris Sydsvenskans kulturpris har delats ut sedan 1949 till kulturskapare med skånsk anknytning. Priset på 60 000 kronor delas ut av chefredaktören och juryn består av representanter från tidningens kulturredaktion. De senaste åren har priset gått till filmaren Fredrik Gertten, konstnären Gittan Jönsson, musikern Jason ”Timbuktu” Diakité, musikern Peps Persson, poeten Jesper Svenbro och serieskaparen Liv Strömquist. En kulturpristagare som Andrzej Tichý ofta liknats vid är författaren och akademiledamoten Birgitta Trotzig, som fick priset för 50 år sedan.