Snö och hårda vindar i Skåne – skolskjutsar ställs in

Det blir kallt hela veckan, och kallast i östra Skåne där kraftiga vindar och snöfall ställer till det på vägarna.

Med snöfall och vindbyar på uppemot 20 meter per sekund, beslutade både Tomelilla och Skurup att ställa in skolskjutsarna under måndagen.