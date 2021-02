The Weeknd bjöd på coronasäker halvtidsshow

Coronapandemin satte sin prägel på NFL-finalen Super Bowl – men halvtidsshowen var som vanligt ett gnistrande spektakel.

Årets stora artist att uppträda under halvtidsvilan var kanadensiske The Weeknd.

I stället för att stå på planen framför skrikande fans gjordes en speciallösning där en scen hade byggts upp på läktaren.

The Weekend inledde sin halvtidsshow med ”Starboy” framför en stadssiluett där en kör stod utplacerade, med säkerhetsavstånd till varandra.

Men pandemin hindrade inte artisten från att till slut ta sig ut på planen, tillsammans med hundratals dansare, iklädda vita masker som osade skräckfilm eller huvudskador, men som så klart antagligen också var tänkta att förhindra spridningen av coronaviruset.

Till skillnad från The Weeknds uppträdande vid American Music Awards var han dock själv masklös.

Det var snyggt, spektakulärt och välregisserat – med en hel del fyrverkerier – som brukligt under halvtidsunderhållningarna i ett av värdens största tv-evenemang.

Enligt The New York Times lade artisten sju miljoner dollar ur egen ficka på att förbättra showen.

Under det omkring tolv minuter långa uppträdandet sjöng han låtar som ”The hills”, ”Can't feel my face,” ”Earned it” och ”Save your tears”, innan han avslutade med ”Blinding lights”. Till skillnad från många andra halvtidsshower fanns inte några specialinbjudna gästartister med.

– Det fanns inget utrymme för att passa in i berättelsen och historien jag vill berätta i framträdandet, förklarade The Weeknd till NFL Networks i en införintervju.

Inför matchen blev Amanda Gorman den första poeten att framträda vid Super Bowl. 22-åringen framträdde också när president Joe Biden svors in.

Gorman läste dikten ”Chorus of the Captains” i ett förinspelat videoinslag, en hyllning till de tre personer som av NFL har utsetts till hederskaptener för sina insatser under pandemin.

Det rör sig om Los Angeles-läraren Trimaine Davis, militärveteranen James Martin, samt Suzie Dorner, som arbetar på en intensivvårdsavdelning i Florida.

H.E.R, Eric Church och Jazmine Sullivan framträdde också innan matchen blåstes i gång.