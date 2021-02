Boozt räknar med stark tillväxt 2021

E-handeln har fått en skjuts under pandemin när människor uppmanas att undvika fysiska butiker. Modeföretaget Boozt redovisar en omsättningstillväxt på 35,8 procent under fjärde kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 1 425 miljoner kronor under perioden, från 1 050 miljoner kronor ett år tidigare.

Resultatet före skatt landade på 99 miljoner kronor. Det kan jämföras med resultatet på 102 miljoner kronor året före.

Boozt räknar med en nettoomsättningstillväxt på 20–25 procent under 2021.

”Vi är riktigt taggade inför 2021 och förväntar oss att det blir ännu ett år med stark tillväxt och lönsamhet. Troligtvis kommer kundernas efterfrågan på mode öka när vi alla kan gå ut igen och livet normaliseras”, skriver Hermann Haraldsson, vd på Boozt, i en kommentar.