Minnesord om Göran Jackson

Göran Jackson, Vallkärra, har som tidigare meddelats avlidit i en ålder av 79 år. Göran sörjes närmast av hustru, barn och barnbarn.

Vår mycket uppskattade och mångsidige vän Göran Jackson har lämnat oss. Han kom från Tranås, studerade juridik i Lund, bildade familj och bosatte sig i Vallkärra. Han behöll kontakten med Tranås livet ut, dels genom sitt arbete inom IVT Graphics, dels genom sin medverkan i Frälsningsarméns orkester i Tranås.

Göran lämnar ett stort tomrum efter sig och saknaden är stor. Han hade en varm framtoning och var en stor glädjespridare.

Kornetten var hans signum. Den fanns alltid i beredskap och dess välljud öppnade många dörrar till vårt inre. Göran har på många olika sätt stöttat och utvecklat musiklivet i Torns församling. Tack vare sin position som konsertmästare i Limhamns Brassband förgyllde han församlingslivet med en sextett från bandet vid de årliga friluftsgudstjänsterna på Svenstorps slott.

Det var inte bara i samband med de stora högtiderna och bröllopen utan lika ofta hördes kornetten ackompanjera psalmerna i de vanliga gudstjänsterna. Han var också aktiv i de folkmusikgudstjänster som anordnades i Allhelgonakyrkan i Lund och senare i Vallkärra kyrka. Lunds spelmansgille medverkade och Torns Folkdanslag och Gundsølille Folkedansere från Danmark hade efter dessa gudstjänster dansuppvisningar på kyrkbacken.

En annan aktivitet som lämnat ljusa minnen är de musik- och lyrikprogram, som Göran tillsammans med sin hustru Elisabeth och kantor Ulf Berggren framförde vid församlingens återkommande "Musik i sommarkväll".

I Lunds Allhelgona och på Träffpunkt Laurentiigatan ingick Göran i en musikgrupp som med schlagers och visor inbjöd till allsång och glad underhållning. För honom var det en livsuppgift att låta all slags musik bli till hjälp, tröst och glädje.

Vem kunde locka fram göken med sitt kohorn? Vem kunde få hästarna att lyhört vända blicken mot näverluren? Jo, spelman Göran vid gökottan i Stångby mosse på Kristi Himmelfärdsdag. Inspirationen till denna fäbodmusik och dessa instrument fick Göran förmodligen genom sina besök och vandringar i fjällvärlden och sitt engagemang i dansen.

Han dansade i Torns Folkdanslag i mer än 30 år och var lagets ordförande sedan 2008. Han var den självklare danslekledaren vid midsommarfirandet i Vallkärratorns by. Vid Zornmärkesuppspelningen 2010 blev han riksspelman på kohorn.

Även om musiken var väsentlig för Göran så var även budskapet som förmedlades av största vikt. Göran var under många år verksam i församlingens kyrkoråd. Han var under många år även kyrkvärd, ett av de äldsta uppdragen inom Svenska kyrkan, ett uppdrag som Göran tog sig an med stor lust och glädje.

Vi är alla oerhört tacksamma för att vi fick förmånen att möta Görans glada leende och hans kornett. Vi ser med glädje tillbaka på Görans gärning i vår bygd och minns honom med värme. Vi lyser frid över vår vän Göran.

Lars Jacobsson

Anna Svensson Melin

för Torns församling

Bengt Midgren

för Torns Folkdanslag