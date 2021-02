Guide: Skidskytte-VM onsdag

Skidskytte-VM i Pokljuka inleds med mixedstafett och en bra svensk medaljchans. Sverige har dock inte lyckats knipa medalj på distansen sedan 2010. Här är det viktigaste du behöver veta inför VM:s första tävlingsdag.

Vad: VM, mixedstafett, 4x7,5 kilometer.

Var: Pokljuka, Slovenien.

När: Onsdag 10 februari, kl 15.00.

Tv/radio: SVT, Eurosport och Radiosporten.

Sveriges lag: Sebastian Samuelsson, Martin Ponsiluoma, Linn Persson, Hanna Öberg.

Så funkar det: Två herrar och två damer, i den ordningen, kör 7,5 km var. Varje åkare skjuter två gånger, först liggande sedan stående. På varje skjutning har man tre extraskott. Lyckas man trots extraskotten inte få ner alla fem prickar väntar straffrunda för varje missad prick.

Sveriges chanser: Efter en strålande säsong, med 20 pallplatser, är förväntningarna höga. Landslagsledningen satsar på mer rutinerade Linn Persson före Elvira Öberg. Om Ponsiluoma skickar ut Persson i ett hyfsat läge kan hon hålla jämna steg – men kanske inte dra ifrån – konkurrenterna. Till rycket får Sverige i stället förlita sig på storstjärnan Hanna Öberg.

Historiskt: Det har gått elva år sedan Sverige tog VM-medalj i mixedstafett. Då blev det en bronspeng och laget bestod av Helena Jonsson (numera Ekholm), Anna Carin Zidek, Björn Ferry och Carl Johan Bergman. I fjol blev laget, med Jesper Nelin i stället för Ponsiluoma i uppställningen, bara elva.

Favoriterna: Norge och Frankrike. Två nationer som kommer att vara favoriter i så gott som varje tävling, inte minst i stafetterna. I den totala världscupen har Norge platserna 1–4 på herrsidan och 1–2 på damditon. Det ryska skidskytteförbundets lag ska inte heller räknas bort.

Dopningsdomen mot Ryssland: Idrottens skiljedomstol (Cas) halverade i december Ryssland avstängning till två år för den statsunderstödda dopningen. Därmed får ryska idrottare, som kan bevisa att de var rena under perioden som avses, bara tävla under neutral flagg. På skidskytte-VM tävlar de ryska åkarna således under namnet ”det ryska skidskytteförbundets lag”, och den ryska flaggan får inte visas, inte ens på deras kläder. Vinner någon rysk åkare kommer inte heller den ryska nationalsången att spelas – i stället blir det Internationella skidskytteförbundets låt som i sådana fall hörs i högtalarna.

Arenan: Pokljuka är en högt belägen skogsplatå med en varierad bana på drygt 1 000 meters höjd.

Publiken: Publiken är portad under mästerskapet på grund av coronapandemin, men arrangören planerar att i någon form ändå bjuda in vaccinerad slovensk vårdpersonal, som ett tack för deras insats under pandemin.

Medaljörer VM 2020: 1) Norge, 2) Italien, 3) Tjeckien.

Medaljörer OS 2018: 1) Frankrike, 2) Norge, 3) Italien.