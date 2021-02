HK Malmö vände och vann i känslofyllt derby

Hampus Jildenbäck har lånats in till HK Malmö under våren. Den tidigare Lugiprofilen förklarde att han vill ha ett SM-guld. Debuten i toppderbyt mot Ystads IF blev känslostark efter att två målvakter fått utgå med befarad hjärnskakning.

HK Malmö vände och vann med 20-19 och har nu samma poäng som YIF i toppen som tabelletta.