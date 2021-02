Icaägare delar på miljarder

Ica gjorde ett starkt resultat under pandemiåret 2020 och höjer därför aktieutdelningen ytterligare. De anställda får också en bonus.

Livsmedelsförsäljningen har gått starkt i tider där människor i större utsträckning suttit hemma. Det gäller hela branschen och Ica har inte varit mycket sämre, försäljningsökningen för Ica Sverige var 7,6 procent för helåret 2020.

Vinsten steg också med cirka 100 miljoner kronor under fjärde kvartalet. För helåret är lyftet 900 miljoner kronor. Därför höjs aktieutdelningen till 13 kronor per aktie, eller totalt 2,6 miljarder kronor, upp från tolv kronor per aktie i fjol.

Samtidigt har Ica under fjolåret tagit emot 125 miljoner kronor i olika statliga stöd, främst i form av slopade sjuklönekostnader, men även i viss mån sänkta arbetsgivaravgifter.

– Men vi har bara tagit emot generella stöd som gått till alla företag, säger vd Per Strömberg.

Några permitteringsstöd har koncernen inte tagit emot.

Den ökade aktieutdelningen går till många enskilda Icahandlare, som i huvudsak tjänar rejält med pengar i den egna rörelsen redan före pandemin. Det kan i många fall handla om att de lyfter 5-10 miljoner kronor årligen i utdelning från den egna butiken, vissa ännu mer, enligt TT:s tidigare genomgång av årsredovisningar.

– Det är viktigt att alla företag går bra, att de tjänar pengar så att de kan investera i verksamheten, säger Per Strömberg om det.

Han pekar också på att personalen får dela på en historiskt hög bonusutbetalning, 10 000 kronor per heltidsanställd i Ica-gruppen, eller totalt 125 miljoner kronor. Det gäller inte de anställda i de enskilda Ica-butikerna som drivs av lokala handlare..

– Men jag vet att de i många fall har liknande upplägg, säger Per Strömberg.