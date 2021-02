Ulrik Munther gör comeback som artist

Tre år efter senaste skivan, ep:n ”Are you alright”, återvänder Ulrik Munther på allvar till musikbranschen. Den 12 februari släpps en första singel och i april kommer albumet ”Put your self out there”.

Ulrik Munther, som slog igenom redan som barn när han vann Lilla Melodifestivalen 2009, har varit en mångsysslare de senaste åren. Han har bland annat samarbetat med Jonas Gardell och Guldbaggenominerats för sin insats i filmen ”Efterskalv”.

Det nya albumet blir det första på sex år. Singeln ”Jag älskar dig”, som gästas av Maia Hirasawa, är inspirerad av en sång som hans mormor brukade sjunga för honom när han var liten.