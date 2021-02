Hemmakockar lyfte Arla

Mer matlagning och bakning i hemmen blev räddningen för Arla under 2020. Trots minskade leveranser till restauranger ökade mejerikoncernen omsättningen.

Mejerikoncernen Arlas omsättning ökade till 10,6 miljarder euro under 2020, motsvarande runt 107 miljarder kronor, från 10,5 miljarder euro året före.

Intäkterna minskade visserligen inom exempelvis verksamhetsområdet foodservice, som levererar till restaurangsektorn med flera, men lyftes av ökad efterfrågan från konsumenter på vissa produkter. Mer tid i hemmet med fler måltider och mer bakning på hemmaplan ligger bakom utvecklingen.

”Detta är utan tvekan den mest utmanande kris Arla någonsin upplevt. Tack vare kooperativets flexibilitet kunde vi ställa om verksamheten och flytta stora mjölkvolymer nästan över en natt för att möta den ökade efterfrågan på våra kvalitetsprodukter inom mejeri och på samma gång minska de negativa effekterna från andra marknadssektorer”, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh i en rapportkommentar.

Vinsten per kilo mjölk låg under 2020 på 0:369 euro per kilo.

Arlas omsättning i Sverige uppgick till 14,3 miljarder kronor, vilket var i linje med året före.

”Vi har haft en ökad försäljning av bland annat smör och yoghurt och andra produkter som konsumenterna använder när de lagar mat hemma”, säger Patrik Hansson, vd för Arla Sverige i en kommentar.

Under 2021 räknar Arlakoncernen med intäkter i spannet 10,3-10,6 miljarder euro.

Under året vidtogs besparingsåtgärder om 130 miljarder euro inom programmet Calcium.