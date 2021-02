Malmöstudion Tarsier säger farväl till succésagan ”Little nightmares”

Tarsiers första egna spel, ”Little nightmares”, blev en enorm framgång med tre miljoner sålda exemplar och tv-seriekontrakt i Hollywood. Idag släpps uppföljaren, men det blir också Malmöstudions adjö till världen med gulklädda Six, hennes kompis Mono och monstren.

När spelstudion Tarsier i Malmö skulle släppa sitt första helt egna spelprojekt 2017 hade man målet att komma över 500 000 sålda spel.

– 800 000 kändes som ett högt uppsatt mål och en miljon trodde vi inte på, berättar Tarsiers vd Andreas Johnsson.

Idag har ”Little nightmares” sålt i över tre miljoner exemplar och en miljon av dem har sålts under senaste året.

– Det är enormt. Att ett litet nischat indiespel som vårt fortfarande säljer så bra känns helt otroligt, säger Andreas Johnsson.

I ”Little nightmares” ska man hjälpa den nioåriga flickan Six i gul regnrock att fly undan monster på farkosten The Maw. Spelvärlden funkar så att Tarsier kom med idén, men för att kunna förverkliga spelet sålde man rättigheterna till det japanska spelförlaget Bandai Namco.

Så när det blev klart att skaparna bakom ”Avengers: Infinity war” och ”Nightmare before christmas” ska göra tv-serie av ”Little nightmares” är det Bandai Namco som helt sköter de diskussionerna.

Men att Bandai Namco äger rättigheterna blev ett problem när Tarsier för ett år sedan köptes upp av svenska spelkoncernen Embracer Group.

– Vi har fattat ett strategiskt beslut att det är bättre att vi nu jobbar vidare med nya spelvärldar än att jobba vidare på ”Little nightmares” som Bandai Namco äger. Så nu säger vi farväl till ”Little nightmares” och så får någon annan ta över, säger Andreas Johnsson.

Hur känns det?

– Det är klart att det är en speciell värld för oss. Alla som jobbat med den känner nog att man gärna hade utforskat den vidare. Så på ett sätt är det synd. Men samtidigt ger det oss möjlighet att skapa helt nya världar vilket känns väldigt spännande.

När Tarsier började planera för uppföljaren uppstod en diskussion med Bandai Namco.

– Det stod snart klart att de ansåg det självklart att Six skulle vara huvudkaraktär även i uppföljaren. Men vi kände att den här världen handlar inte bara om Six, utan om olika barn. Så vi hade en tanke om en annan huvudkaraktär och att låta Six vara följeslagare. Det var inte helt lätt att få igenom eftersom Six är rätt ikonisk, säger Andreas Johnsson.

Men de lyckades och nu är det pojken Mono med en papperpåse på huvudet som är uppföljarens huvudkaraktär. Men han får hjälp av Six.

När vi talas vid på onsdagseftermiddagen har de första recensionerna av ”Little nightmares 2” börjat publiceras. De har gjort att Andreas Johnssons nervositet släppt lite.

– Nu är hälften av oron borta. När man sitter så här länge med projekt blir man lätt hemmablind. Har vi gjort tillräckligt? Är det en riktigt bra uppföljare? Därför känns det jätteskönt med sådana här lyriska recensioner och skribenter som pratar om ”årets spel”. Nu får vi se vad spelarna säger, säger Andreas Johnsson.

Ni hade 500 000 som mål för ”Little nightmares” – vad hoppas ni på med tvåan?

– Jag är ju glad om det går ens i närheten av lika bra som ettan, men det är klart att jag vill att det ska gå ännu bättre. Sen vad Bandai Namco har för prognos vet jag faktiskt inte.

Nu har Tarsier börjat spåna fram nya koncept för att se vilket spelprojekt man längre fram ska gå vidare med. Men målet är tveklöst att bygga en ny värld. Precis som med ”Little nightmares” som inte bara blivit ett spel, utan också ett mobilspel, en uppföljare, en seriebok och i framtiden även en tv-serie.

– Precis så. Vi ska skapa världar, så för oss handlar det inte bara om spel, säger Andreas Johnsson.

Fakta Tarsier Grundades i Karlshamn 2004 och flyttade 2010 till Malmö. Jobbade i flera år med Sony på spelserien ”Little big planet” samt ”Tearaway unfolded”. Beslutade sig sedan för att fokusera helt på att skapa egna spelvärldar. 2017 släpptes ”Little nightmares”. Samma år tvingades de flytta från sitt kontor i Kvarteret Eden på Möllevången då konkurrenten Massive Entertainment, också startat i Blekinge, köpte hela fastigheten för att göra om till sitt nya huvudkontor. Idag har Tarsier sitt kontor på Roskildevägen nära Malmö opera, men av de 65 anställda har enbart 5–6 arbetat på kontoret senaste året. Resten har under pandemin arbetat på distans. Andreas Johnsson gissar att det tidigast i augusti kan vara aktuellt att återvända till kontoret. I början av 2020 köptes Tarsier upp av svenska Embracer Group som häromveckan blev Europas högst värderade spelbolag då de passerade Massives franska ägare Ubisoft i börsvärde. Bägge är värderade strax över tio miljarder euro. ”Största skillnaden är att vi nu kan arbeta långsiktigt som bolag”, säger Tarsiers vd Andreas Johnsson.

