Svårt för skåningar att sportlovsresa smittsäkert

Sportlovet närmar sig, och kanske kan skåningarna hitta snö på hemmaplan. Det finns ingen nationell avrådan från att resa inom Sverige. Men för den som tänkt resa från Skåne till skidbackar är det många förhållningsregler som gäller.

– Det är inte förbjudet att resa, om man reser smittsäkert. Men den som vill vara försiktig bör stanna hemma, säger Skånes smittskyddsläkare Eva Melander.

– Det viktigaste, oavsett vad man hittar på, är att umgås i sin ”bubbla”. Ger man sig ut och reser ska man undvika nya kontakter. Även på stället man ska till.

I HD och Sydsvenskans live-flöde om coronapandemin har många läsare haft åsikter om sportlovet.

Såhär skriver Andrea: ”Jag har följt debatten angående sportlovet noga eftersom vi hade en bokad resa, och tycker att FHM har varit väldigt vaga. Vi valde att avboka vår resa, då vi inte ville resa så långt bort och till ett ställe där mycket människor samlas mitt i en pandemi, men de flesta av våra vänner reser som planerat.”

Och Lisa hade denna åsikt: ”Tycker att man ska stort ansvar i en pandemi. Men det är lite löjligt att just skidåkning ska bli en symbol för smittspridning bara för att norra Italien drabbades hårt i början. Minst lika viktigt är att inte bjuda in grannar (eller andra nära vänner) på en fika, inte hälsa på släktingar som man inte bor med, inte åka till köpcentrum, etc etc. Eller tror vi svenskar på fullt allvar att viruset fäster bättre på skidåkare?”

Några nationella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten om att undvika skidresor finns alltså inte. Tvärtom har statsepidemiolog Anders Tegnell argumenterat att det inte är i skidbackarna som man blir smittad. Och att ”det är väl inte bättre om alla stockholmare stannar hemma och trängs på köpcentrum istället”.

För skåningar som vill upp till skidorter norrut är det däremot en mycket längre resa, som oftast kräver pauser på vägen.

Går det verkligen att resa smittsäkert från Skåne?

– Man kan köra egen bil, och om man åker tåg finns nu regler om att det inte får vara fullbokat. När man går av och rastar får man ju följa de allmänna råden på samma sätt som man skulle gjort i en affär hemma, säger Eva Melander.

– Men framför allt ska man tänka på vad som händer på skidorten. Det är inte läge att festa mellan stugor, utan man får hålla sig till sin familj eller den grupp man reser med.

Den som reser utomlands, till snö eller sol, måste sitta i karantän i en vecka efter hemkomst. De nya skärpta inresereglerna innebär dessutom att den som kommer tillbaka till Sverige måste provta sig direkt, och sedan efter fem dagar. Karantän gäller även om provet är negativt.

Även skolbarn måste stanna hemma efter en skidvecka i Alperna.

– Den hemmavaron måste man stå för själv. Det är inte vab och inte smittbärarpenning, det är en konsekvens. Åker man utomlands får man räkna med att ta ledigt i två veckor om man inte kan jobba hemifrån, säger Eva Melander.

– Dessutom finns liknande karantänsregler i många andra länder när man kommer dit, så i vissa fall går det åt tre veckor för en veckas semester.

HD och Sydsvenskan har frågat flera skånska kommuner hur de tänker hantera skolelever som rest inom landet eller utomlands på sportlovet. Ingen planerar för andra rekommendation än de karantänsregler som gäller för utlandsresor.

– Man utsätter sig för lika stor risk om man åker in till Väla en onsdagskväll i vecka 7 som om man åker i väg med egen bil till exempelvis Sälenfjällen i vecka 8, säger Rose-Marie Bergman, skolchef i Klippan.

– Vi har inga möjligheter att kräva något sådant (karantän, reds anmärkning). Det är upp till Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Skåne att rekommendera medborgarna hur de ska agera. Sedan är det upp till var och en att ta ansvar, säger Anders Malmquist, grundskoledirektör i Malmö.

– Vi förutsätter emellertid att alla, precis som under ordinarie skolveckor, följer de allmänna råden och är uppmärksamma på eventuella sjukdomssymptom innan återgång till skolorna efter lovet, säger Lars-Ola Olsson, chef lärande och familj i Ängelholms kommun.