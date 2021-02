De tog sig in via en balkong, och försvann till fots. Men polisen tog upp jakten och lyckades med hjälp av hundar gripa två misstänkta.

Det var 04.20 på torsdagsmorgonen som polisen larmades till Linero. Ett vittne berättade hur flera personer tagit sig in via en balkong, och lämnat platsen till fots. Fler patruller kallades in, och med hjälp av en polishund kunde snart två personer gripas. De är misstänkta för grov stöld genom inbrott.

Ingen ska ha kommit till fysisk skada i samband med inbrottet.