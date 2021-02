Allt fler häktas – långa häktningar ökar mest

Fakta

Kriminalvården mäter årligen antalet avslutade häktningar. En häktning som påbörjats under 2019 men som avslutats under 2020 är inkluderad i statistiken, medan en häktning som påbörjas men inte avslutas under 2020 är exkluderad. En majoritet av häktningarna är dock kortare än 1 månad och har därmed beslutats om under samma år som de har avslutats.

Avslutade häktningar 2020 uppdelat på häktningstid*:

Kortare än 1 månad: 4 414

1–2 månader: 2 189

2–3 månader: 1 112

3–4 månader: 8 41

Längre än 4 månader: 2 010

Uppgift saknas: 6

Antal avslutade häktningar de senaste fyra åren:

2017: 9 772

2018: 9 714

2019: 10 120

2020: 10 572*

Andelen av det totala antalet häktade personer de senaste fyra åren som var häktade längre än fyra månader. Antal inom parentes.

2017: 13 procent (1 271)

2018: 15 procent (1 491)

2019: 17 procent (1 753 personer)

2020: 19 procent (2 010 personer)*

* Preliminär statistik

Källa: Kriminalvården