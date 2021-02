Cannabisrally upp i rök

Gårdagens kursrally i en rad olika cannabisaktier tog ett abrupt slut. Vid stängning på de nordamerikanska börserna hade flera av dem rasat i värde.

Allra värst var det för amerikanska cannabisbolaget Tilray noterat på Nasdaqbörsen som hade backat nästan 50 procent vid stängning. Just Tilray var ett av de bolag som flera nordiska småsparare plockat upp under gårdagens handel efter att det spekulerats kring cannabisaktier på liknande sätt som Gamestop-aktien de senaste veckorna via plattformar som Reddit.

För Torontolistade Aurora Cannabis och Canopy Growth blev det också dystra handelsdagar, Aurora rasade 23 procent medan Canopy föll 22 procent. Aurora har ungefär 8 000 ägare hos Avanza medan Canopy har omkring 4 000.